La argentina que participa de Miss Universo homenajeó a Maradona en el certamen

Miss Universo es el histórico certamen que juzga “la belleza integral, la elegancia, la personalidad, el porte, la pose, la comunicación y la seguridad de candidatas provenientes de diferentes países”, según afirman. Esta edición se está realizando en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, Florida, y en el marco de una de sus rondas preliminares se dio un sentido homenaje a la figura inmortal de Diego Armando Maradona.Alina Luz Akselrad es cordobesa, tiene 22 años y es la representante de Argentina en el certamen. Al salir a la pasarela, se la vio vestida con una camisa que emulaba un remera de la Selección argentina de fútbol, un pantalón corto con el número 10 y los infaltables botines que completan el uniforme. “Esta vestimenta representa el deporte que une a su país: el fútbol. Está inspirado en el equipo argentino que ganó su segunda copa mundial, en 1986, liderados por Diego Maradona”, anunció la locutora mientras Alina desenvolvía su andar sobre el escenario.Divertida, saludó con un brazo en alto y apoyó la pelota en el piso, para empezar a llevarla con su pie izquierdo, al mejor estilo Diego. Después se frenó, se abrió la camisa -de lentejuelas brillantes, celestes y blancas- y dejó ver una remera blanca con la cara de Diego. Si bien de frente la camiseta se parecía a la campeona del 86, la espalda parecía la de Estados Unidos 1994, el último mundial que disputó Maradona.La ronda preliminar consistía en que las modelos utilizaran “trajes típicos” de sus países. De ahí, la elección de Alina. “No tuve el privilegio de verlo jugar, pero reviví junto a mi familia todas sus jugadas y sus goles, la forma de trabajar en la cancha. Me tocó verlo en una época donde las noticias en los medios sobre su vida privada no eran las mejores, pero también se, como dijo Rodrigo: ‘Sembró alegría en el pueblo’”, escribió Alina en su cuenta de Instagram, junto con una foto del momento.”Los invito a que se dejen llevar por la pasión, la alegría y la gloria que Maradona nos hizo sentir en algún momento. A través de mi traje típico, celebremos el jugador en la cancha y no al hombre en su casa”, agregó.“Maradona dijo: ‘Solo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un ejemplo’. No somos quién para juzgar tu vida personal, pero si de algo estoy segura es que fuiste un ejemplo de cómo representar a la Celeste y Blanca con orgullo y lealtad”, escribió Alina en un posteo anterior. Su vestimenta fue confeccionada por Juan Martínez Camisetas, con detalles (brillo) de Claudia Vieira y cristales de Ago Moda.“Este año mi traje de Argentina está inspirado en la pasión que nos une, en lo que hace que las 23 provincias estén unidas para gritar un gol. Lo que hace que no haya rivalidad cuando está jugando Argentina, lo que hace que lata nuestros corazones, que sintamos ese orgullo, que viajemos y nos dicen: ‘Ey, Messi, Maradona’, eso es Argentina. Argentina es pasión, es River - Boca, es Talleres - Belgrano... Contenta de la temática del traje”, explicó Akeslard sobre la elección de su vestimenta.“Estoy feliz de estar en Miss Universo para representar a mi país y, sobre todo, para levantar mi voz, para defender a todas las mujeres, a todas las personas, que en algún momento nos hicieron sentir que no éramos sufrientes para cumplir nuestros sueños”, había declarado Alina en la previa al histórico certamen que entregará el premio 2020, ya que el año pasado no pudo realizarse por la pandemia.