"Hubo momentos bastante densos", contó Abel Pintos sobre cómo transita el Covid

El músico también reconoció que "hubo momentos bastante densos", pero "por suerte parecen haber pasado".



"Hoy por la mañana (por este viernes), tras presentar síntomas, se me realizó un testeo de COVID 19 con resultado positivo. Comienzo el aislamiento correspondiente. Dentro de todo, me siento bien, Gracias a Dios. Ahora, reposo y a bancarla", había escrito en esa oportunidad.



Y tras varios días de aislamiento y reposo, este viernes por la noche contó cómo está de su enfermedad y sobre todo como lo está tomando.

"Gracias a Dios la voy llevando bien. Hubo momentos bastante densos, pero por suerte parece haber pasado y me siento cada día un poco mejor. Me acompaña con dos llamados diarios una doctora que me contiene, hace un seguimiento de mis sensaciones y me da sus consejos", escribió Abel en su cuenta de Twitter.



"Si Dios quiere y sigo así, en unos días ya me dan el alta y de a poco puedo reincorporarme a mis actividades", agregó, y enseguida contó los planes que tiene a corto plazo, puesto que Pintos está a punto de lanzar su nuevo álbum, titulado El amor de mi vida, que en febrero fue adelantado con una canción homónima.



En ese hilo también recordó la gira que realizó en el verano con "Quiero cantar", un show íntimo y acústico, que estuvo basado en canciones de distintas épocas de si trayectoria. "Hoy recordé y visité mentalmente los conciertos que hicimos este año con la #GiraQuieroCantar y volví a disfrutar de todos los hermosos momentos que pudimos compartir. Volví a sentirme profundamente agradecido con tod@s l@s que nos acompañaron", contó.

Y enseguida agregó: "Por eso aprovecho y vuelvo a dar las gracias a Mar del plata, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Salta Tucumán y Ciudad de Buenos Aires por recibirnos y darnos un espacio y a tod@s los que viajaron a estas ciudades para acompañarnos. Fue una hermosa gira", agregó, y a continuación invitó a sus seguidores a que visiten su página oficial para revivir en imágenes todos los shows de esa gira.



Por último, dio un adelanto de lo que se viene a corto plazo. "Seguramente la semana que viene les pueda contar más sobre EL AMOR EN MI VIDA (el álbum). Estamos trabajando mucho a diario con el equipo de @SonyMusicArg y de otros países que se suman para que mis nuevas canciones lleguen a todas partes", escribió para alegría de sus seguidores y, además, dejando en claro que está teniendo una buena evolución.