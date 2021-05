El nuevo video hot de Romina Malaspina: mirá qué hizo para evitar la censura

Romina Malaspina protagonizó un video sexy en el que utilizó parte de un vestuario que la catapultó nuevamente a la fama el año pasado: un par de pezoneras.Al igual que aquella vez que se volvió viral con su look en Canal 26, la exconductora de ese canal de noticias utilizó un top con un pronunciado escote, y su estructura dejó en evidencia que nuevamente no llevó puesto un corpiño.“Esto es lo que pasa cuando me junto con @leo_vallejo1 y @samuelganembeauty”, escribió Romina Malaspina en su posteo, arrobando así al peluquero y al maquillador, respectivamente, que le hicieron el look para su video sensual.Esta semana, la influencer visitó Pampita Online (Net TV) y contestó una picante pregunta de Gabriel Oliveri.“Quiero que me digas quién es el tipo de hombre argentino que te gusta”, fue la consulta del panelista del programa de Carolina Ardohain.“Ay, qué difícil. Te podría decir Rodrigo Guirao Díaz. ¡Es divino! En lo que es físicamente, es bello”, respondió la actriz, seguramente coincidiendo con muchas otras personas en la Argentina.Sin embargo, Malaspina aclaró que por el momento no está pensando en ponerse en pareja con nadie, por cuestiones laborales y también por las restricciones que hay en el AMBA a causa de la pandemia del coronavirus.“Estoy soltera desde hace un tiempo y disfrutando mucho la soltería. Llevo un tiempo sin citas y estoy muy enfocada en el trabajo. También me pasa que con el tema de la pandemia es difícil, porque después de las ocho no se puede ir a tomar algo”, le dijo Romina a Pampita.