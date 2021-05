Barby Silenzi y El Polaco sellaron su amor con un tatuaje en un íntimo lugar

La historia con las ideas y vueltas entre El Polaco y Barby Silenzi son conocidas por todos. Hace unas semanas atrás se separaban en medio de un escándalo, por una escena de celos, y hoy están más unidos que nunca.



“Estoy con la mamá de mi nena, estoy con Barby. El tema nuestro es que estamos muy expuestos y nosotros también expusimos mucho a la pareja. No sé si son separaciones, tal vez son distanciamientos; te peleás y después, si hay amor, volvés”, explicó hace unos días atrás el cantante en la mesa de Mirtha Legrand.

Claramente, así son ellos puro fuego en todo momento. No hay medias tintas para la pareja, se aman o se odian. Pero si hay algo que comparten son los tatuajes. Ambos se han declarado como amantes de las marcas en su piel. Fue así como Barby Silenzi señaló que ambos tienen uno en la pelvis.



Se trata de un tatuaje compartido, mientras El Polaco tiene la letra “B” de Barby en su honor ella lleva la letra “P” de Polaco en homenaje a él. “Tiene la ‘B’ mía, de Barby. Yo también tengo la inicial de él, la ‘P’, de El Polaco, en el mismo lugar”, comentó la bailarina en La previa de la academia (Ciudad Magazine).



“Pero falta todo el ‘Barby’”, le hizo notar Lourdes Sánchez. Es que a la conductora de La previa del cantando le pareció como bastante modesto el tatoo con la inicial cuando podría haber llevado el nombre completo.



Fue ahí cuando la bailarina se sinceró y reconoció que no se lo hicieron más grande porque está grabado “en un lugar que no da para poner” el nombre completo. “¿Y dónde sería, para ubicarnos?”, quiso saber con picardía Gabi Fernández.



“Por acá. No se puede mostrar porque tengo la bombacha”, manifestó Barby Silenzi señalando la pelvis, lugar que eligieron con El Polaco para compartir tatuaje homenaje.

Fuente: Paparazzi