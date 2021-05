Adriana Aguirre mostró cómo quedaron sus piernas tras accidente en el teatro

El pasado 25 de enero, Adriana Aguirre sufrió una fuerte caída mientras ensayaba en el teatro La Campana de Mar del Plata y que le dejó varias secuelas en su cuerpo.“Tuve que terminar en un juicio laboral, lamentablemente”, expresó la vedette a Tomás Dente para un reportaje en “Vino para vos”.Dente le pidió a la actriz que mostrara cómo tenía las piernas: “Desde el 25 de enero que vengo sufriendo esto, es muy largo. Encima los coágulos sanguíneos se infectan. Y ahora hay que esperar que pase la infección para reanudar la kinesiología. Estoy muy dolida”.Por si fuera poco, luego de sufrir un fuerte golpe en la zona de los glúteos, Aguirre tuvo que ser operada de urgencia y ahora debe esperar tres meses para ver su recuperación: “Se me destruyeron los glúteos. Se drenó todo en ellos. Acá hay coágulos pegados en los músculos, pegados a la piel y esto hace que al margen del dolor físico que tengo, hay un dolor moral”.La actriz hizo un recuento de todo lo sucedido durante el accidente: “Pongo las manos para que no se me golpee la columna. Caigo y pega en un tendón, produciendo tendinitis. Este tendón produce el líquido inflamatorio que ahora se me está inflamando de nuevo hasta el tobillo”.