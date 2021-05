Con “un poco de melancolía”, Noelia Marzol empezó a despedirse de su panza

Noelia Marzol aguarda la llegada de Donatello, su primer hijo con Ramiro Arias, y después de ocho meses de embarazo, la bailarina decidió compartir una importante reflexión sobre cómo transita la dulce espera como así también aprovechó para decirle adiós a su gran panza.En su último posteo de Instagram, escribió: "Últimas fotos con panza. Ya falta poquito. Y aunque debo confesar que no creo que vaya a extrañarla, me produce un poco de melancolía. Hasta el momento lo que puedo decirles es que el embarazo es una etapa hermosa. Con altibajos, molestias físicas y cansancio, pero hermoso. Fin. Así lo siento yo"."La mejor decisión que pueden tomar es no escuchar a nadie que no sea el/ la profesional en quien ustedes confiaron. Vivan esta etapa con libertad y sin miedos absurdos. Confiando en su intuición", consideró Marzol."Si fuera por las opiniones ajenas: no me hubiera levantado de la cama en 9 meses, mi hijo no se llamaría como a nosotros nos gusta, Donatello no tendría su cuarto preparado porque jamás lo va a usar, debería haber dejado de trabajar y bailar por supuesto", continuó."No podría haberme acariciado la panza cuando se me cantaba. Porque parece que hace mal... En cuanto a lo estético, jamás debería haber usado zapatos, ni ir a la peluquería, ni maquillarme ni pintarme las uñas; debería haber usado ropa suelta y amplia siempre; incluso en verano no debería haberme sacado fotos en bikini. Hasta he dormido de manera incorrecta, ni de costado, ni boca abajo, ni boca arriba! (¡¿Levitando!?) ¡Y ojo con quejarme de algún dolor o molestia! Porque como yo quise tenerlo, ahora me la tengo que bancar (en mi opinión, quejarme, llorar y renegar en algunos momentos fue sanador)", expresó la integrante de "Sex".Por último, reflexionó: "Conclusión: ¡vívanlo como quieran, como puedan, como sientan, como se les cante! Pero a su manera que, sin dudas, va a ser más feliz que como los demás pretenden. Mi humilde aporte desde mi escasa experiencia".