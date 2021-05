“No tiene esos glúteos”: posó de espaldas y la acusaron de usar Photoshop

Mariana Brey, panelista de “Los ángeles de la mañana” (LAM) está disfrutando de vacaciones en Miami, donde aprovecha a relajarse al sol y cerca del agua.Desde allí decidió compartir con sus seguidores postales sobre cómo la estaba pasando. Se la vio en bikini y muy feliz.Barby Franco visitó como invitada a el programa de Ángel de Brito y, lejos de quedarse callada, se sumó al debate que sostenían en vivo sobre las famosas que se muestran en redes sociales con filtros y retoques, y aprovechó la oportunidad para criticar a Mariana Brey.Mariana había compartido en su cuenta de Instagram una fotografía desde Miami donde se la ve en bikini rosa fuerte, al sol con el agua como protagonista. La panelista posó de costado, por lo que se veía claramente el contorno de su figura: “Después de una linda mañana al sol realicé un buen entrenamiento”, escribió Mariana. Y las respuestas no tardaron en llegar.Barby Franco la criticó sin piedad: “El otro día subió una foto re photoshopeada y dije “Brey no tiene esos glúteos””. Inmediatamente, las compañeras de Brey saltaron, defendiéndola, e incluso Yanina Latorre remarcó: “A vos te da celos porque Burlando la vio desnuda, pero tiene un lomazo”. Refiriéndose al romance entre Mariana y el abogado.“Ay, qué horror”, expresó Barby, e insistió: “¿Me vas a decir que esta foto no tiene photoshop?”.“No tiene photoshop. Por ahí es de un buen ángulo”, remarcó Cinthia Fernández defendiendo a la angelita. Y Yanina agregó: “Ella tiene ese lomo”.“¿Me estás jodiendo? Yo la vi una vez en Misiones cuando fuimos a un evento y no tenía este lomo”, siguió con el tema Franco.“No critiquemos los cuerpos, cada una es cómo es”, resaltó Maite Peñoñori. Sin embargo, Barby continuó: “No critico los cuerpos, pero que se acepte cómo es. Esta foto tiene photoshop”.