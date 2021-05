Espectáculos

Miércoles 12 de Mayo de 2021

¿Fin del misterio?: revelan con quién está saliendo Silvina Escudero

“Escudero volvió con el ex. No entiendo el misterio que genera. La persona que está conociendo es Federico, su ex/actual. No es Mariano Martínez”, afirmó la panelista televisiva Cinthia Fernández.