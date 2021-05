Ricardo Canaletti fue internado por una neumonía bilateral por coronavirus

“Estoy internado hace unos días. Ayer fue la primera noche sin fiebre. Veremos en las próximas horas qué pasa”, dijo Ricardo Canaletti. El conductor de "Cámara del Crimen", por TN, fue hospitalizado en la Clínica Trinidad de Palermo la semana pasada a raíz de una neumonía bilateral derivada del COVID-19. Sin embargo, sigue comunicado a través de su teléfono celular y está de buen ánimo, por lo que agradeció la preocupación.



El periodista había dado positivo en el test de coronavirus, por lo que debió aislarse en su domicilio de Capital Federal junto a su mujer, Pilar, y su hija, Leticia, quienes también habían contraído la enfermedad. “Desde el 24 de abril que comencé a presentar síntomas, aunque antes no me sentía bien. Pero por desgracia, tuve un falso negativo”, había contado al enterarse del resultado de su PCR.



Y luego había explicado cuál era su sensación entonces. “Es como 30 gripes juntas. Es difícil, pero todos los días confiás en estar un poco mejor, aunque te tira mucho y te dificulta respirar bien”, había señalado. Lo cierto es que, con el correr de los días, su situación se complicó y los médicos decidieron internarlo para tener un mayor control.



Cabe recordar que, al momento de contagiarse,Canaletti estaba a punto de ser inoculado. “Me había empadronado para la vacuna y estaba por elegir lugar de vacunación cuando el hisopado dio positivo. Así que no llegué”, había dicho.



Pero la ola de contagios de coronavirus en la televisión argentina no se detiene ahí. La semana pasada, sin ir más lejos, se confirmó que también se había sumado a la larga lista de contagiados del grupo el periodista Marcelo Bonelli, conductor de Arriba Argentinos, por ElTrece, y A dos Voces, por TN. “Sí, soy COVID positivo”, dijo en diálogo con este medio. Aunque aclaró: “Por ahora me siento bien”. En tanto, en los últimos días se confirmaron los casos de otros famosos, como Sandra Mianovich, Abel Pintos y Ángel de Brito, quien justamente había viajado a Miami con la intención de vacunarse contra el COVID-19.