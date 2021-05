Video: bailó disfrazada de diabla y con lencería roja

Disfrazada de diabla, con lencería roja, Alejandra Maglietti no tuvo pudor y dejó en claro que la sensualidad no se negocia. La actriz sube contenido constantemente tanto en Instagram como en TikTok pero todos sus videos tienen una premisa en común: cautivar a sus fans.La panelista compartió un video “beboteando” en ropa interior. Debajo de la publicación, hizo referencia al lugar donde compró la ropa y escribió : “Modo Diabla”.Por otro lado, la panelista opinó en Bendita sobre la ruptura vintage que tuvieron Cande Ruggeri con Agustín Sierra, que se reflotó por la participación de ambos en La Academia de ShowMatch. Alejandra Maglietti fue terminante con Cachete y criticó con dureza cómo terminó con la hija de Oscar Ruggeri.“Cande cuenta que le dejó de hablar de golpe. Esa es una técnica que se suele usar, sobre todo en las generaciones más jóvenes, y se llama ghosting”, explicó la rubia. Y agregó: “La verdad que no está bueno y es la peor manera de tratar a otra persona. Mal Cachete que no le respondió más. Aprende que los demás son personas”Además, cuando Walter Quejeiro se puso del lado del campeón de Cantando 2020 diciendo que al menos “la cortó rápido” a Cande, la panelista fue por más. “¡No, le tenés que decir! La llamás por teléfono como corresponde y le decís ‘mirá, yo no estoy para una relación’. ¡No le dejás de contestar el teléfono a alguien! ¡De cuarta!”, culminó.