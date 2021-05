La triste despedida de Mónica Farro: “Es tan duro soltarte”

En el marco de la pandemia del coronavirus, Mónica Farro y su hijo Diego, que vive en Uruguay, se reencontraron ya que el jóven pudo viajar al país por cuatro semanas tras la reducción de restricciones.Instalado en la casa de su mamá por unas semanas, el primogénito de la uruguaya tuvo que regresar a su país y la vedette compartió un mensaje para despedir con mucha tristeza a su hijo."Amor de mi vida, es difícil despedirte, venís a llenar mi alma con tanto amor y es tan duro soltarte. Dicen que los hijos son de la vida…”, comenzó.Y continuó: “Fue un mes maravilloso donde me dejaste darte todo ese amor que siento, sos parte de mí en todo sentido. Poder abrazarte me eleva, tus palabras y consejos de vida me hacen verte como un igual. Estoy tan orgullosa de quién sos, tan feliz por tus logros y tu búsqueda continua de vivir feliz. Te amo demasiado, y demasiado es poco", completó.