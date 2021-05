“Tengo 15 días de inyecciones por delante”, dijo Brancatelli tras el alta

Diego Brancatelli recibió el alta el pasado 7 de mayo, luego de permanecer internado durante casi una semana en la clínica Trinidad, producto de una complicación en su cuadro tras contagiarse coronavirus. El panelista televisivo desarrolló una pulmonía bilateral a los 10 días de haber sido diagnosticado Covid-19 positivo. “No sabía cómo terminaba la historia; el miedo, pensás en tu familia, en los nenes”, afirmó.En diálogo Paulo Vilouta, para Radio La Red (AM 910), el periodista hizo hincapié en el nivel de incertidumbre que plantea esta enfermedad. “Es increíble. Ésto no tiene historias lineales ni repeticiones, se puede dar de una forma u otra”, expresó. Y luego añadió: “Empecé hace dos jueves, no la volví a ver a Cecilia (Insinga, su esposa)”.En ese sentido, cabe señalar que para cuando él estaba pronto a finalizar el aislamiento (previo a la afección pulmonar) y regresar a su casa, su pareja tomó conocimiento de que también se había infectado con el virus. “Cecilia lo llevó con síntomas, fiebre, sin gusto y sola con los dos chicos. El jueves estaría dada de alta y trataremos de volver a la vida normal, porque esto te agita”, explicó.Además, Brancatelli comentó que el mayor logro es poder estar vivo, pero que dentro de aquella gran victoria anidan una serie de fracasos. “La gran batalla es estar con ustedes, hablando y no haber usado respirador”, señaló en primer lugar. Y después agregó: “pero perdí todas las pequeñas batallas: primero deseaba no tener, después no tener síntomas, después fiebre, un día o dos se fue, la pasé bien y después me hicieron tomografías, el pulmón estaba bien y empecé con tos y con hipo…”.Acto seguido, el periodista detalló cuáles son los pasos a seguir de acá a un futuro inmediato. “Ahora tengo quince días de inyecciones por delante”, aseveró. De todos modos, Diego Brancatelli remarcó que lo más importante “es estar bien de la cabeza” para enfrentar estas adversidades.Con una foto en su Instagram el periodista compartió la felicidad de estar en su casa otra vez, junto a su familia. “Ya en casaaaaa!!!!!!! Torre de abrazos!!!!!!! Nada más hermoso ¡Gracias a todos por tantos buenos deseos!”, escribió.