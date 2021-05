Viajó a Miami para vacunarse y una semana después dio positivo de Covid

"El jueves me hice el hisopado y el sábado me llegó el positivo, así que me voy a tener que quedar unos días más, aislado", reveló el periodista en una videollamada con "Los ángeles de la mañana" y contó que había sentido cansancio, pero se lo adjudicó al viaje, y que llegó a tener 38 grados de fiebre.



Además señaló: "La estoy pasando bien dentro de toda la angustia que te da y la preocupación, más estando lejos, pero me tendré que quedar acá hasta que me den el alta cuando se cumplan los días de aislamiento".



En tanto, habló acerca de las diferencias en la atención del sistema de salud argentino y el estadounidense. "Acá me dieron el resultado por teléfono pero no hay un seguimiento. . . cada uno hace lo que quiere. Yo tengo el seguimiento de mis médicos de Buenos Aires. Nada más".



"Yo estoy aislado pero me quedé sin unos remedios que tengo que tomar porque no esperaba quedarme tantos días. Llamé, conté mi situación, dije que estaba aislado, pero me dijeron que vaya igual a comprar porque no mandan los remedios a domicilio", aseveró.



Días atrás, el periodista contó que había decidido viajar para inocularse y así, enfrentar con mayor tranquilidad sus compromisos laborales.



"Tenía muchas ganas de vacunarme. Con mi edad, casi 45 años, va a tardar en llegar a mi país y tuve la posibilidad de venir.



Tenía ganas de estar más protegido, de tener la vacuna. Pagué mi pasaje y vine solito", relató el conductor y aseguró que fue "muy movilizante" el procedimiento.



Por lo pronto, al tener que permanecer en Miami, De Brito se perderá el debut de "La academia", el nuevo reality que formará parte de "ShowMatch", el lunes 17 de mayo.



Además, su panelista Mariana Brey también tuvo que testearse por haber tenido contacto estrecho con él. "Ella se hisopó pero igual ya tuvo COVID y tiene muchísimos anticuerpos", aclaró.