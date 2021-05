Cómo es la nueva vida de Vanina Escudero y Álvaro Navia en Uruguay

Hace cuatro meses Vanina Escudero y su marido, Álvaro Navia, decidieron instalarse en Uruguay. El matrimonio, que tiene dos hijos, reside ahora en la tierra natal del humorista. En una reciente entrevista el cómico contó cómo viven allá y además remarcó que tomaron una muy buena decisión al apostar a la vida familiar en el vecino país: “Necesitábamos esto”.“En lo familiar estamos todos muy bien. Yo ya me di las dos vacunas. Mis hijos están felices y Vanina también, tenemos una vida muy feliz. Era algo que veníamos planeando desde hace mucho tiempo y un poco la cuarentena aceleró nuestra mudanza a Uruguay”, relató Navia en declaraciones al programa Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).En ese sentido, y consultado sobre los cambios que notó en su vida cotidiana, enumeró: “Buscábamos estar tranquilos. Acá todo el mundo se cuida porque no están todos vacunados. Yo vivo en Canelones, al lado de Montevideo, y podés salir a caminar tranquilo porque no tiene esa locura hermosa infernal de lo que es Buenos Aires. Vinimos a buscar tranquilidad y la conseguimos”.Sobre esto se explayó: “Fue un combo de cosas, pero más que nada por mis hijos, porque cuando ellos me digan que quieren salir a bailar, en Buenos Aires me daría mucho miedo por la inseguridad porque es un tema que nos preocupa a todos”.A su vez, el cómico destacó: “La vida familiar acá es la misma pero como si viviéramos en alguna provincia de Argentina o en un país más chico. Casi no extrañamos nada en relación a la vida familiar porque es la misma. Además la tecnología nos permite estar constantemente en contacto nuestros amigos”.Más allá de haber decidido volver a su país, Navia reconoció que está muy agradecido con la Argentina por todo lo que le dio: “Me fui a los 30 años allá y entré en Videomatch en la época que en los pasillos de Telefe te cruzabas a Susana Giménez. Es un país que me dio a mi familia, amigos, trabajo, felicidad. Le debo todo”.Sin embargo remarcó que, entre otros beneficios del vecino país, la estabilidad económica es algo que tuvo en cuenta para a la hora de instalarse: “Una de las grandes cosas que tiene Uruguay es que el que quiere invertir fuerte sabe que puede irle bien o mal, pero eso no depende de que el dólar un día cueste 40 y al otro 80″.