Rumorean que Jimena Barón estaría por reconciliarse con uno de sus ex

Tras su separación del Tucu López, Jimena Barón dijo en más de una oportunidad que iba a apostar a la soltería para enfocarse en sus proyectos personales. Sin embargo, la actriz y cantante no estaría cumpliendo al pie de la letra su propósito, ya que según contó Celeste Muriega en "La previa de la academia", está muy cerca de Mauro Caiazza, uno de sus exnovios. “Hay una supuesta reconciliación entre ellos dos. ¿Estoy tirando bomba? Que me lo demientan si quieren pero estuvieron todo el fin de semana juntos”, aseguró la panelista. Y agregó: “Perdón que lo diga pero es la info que me llegó. Hay fotos, no estoy hablando porque sí”.Jimena y Mauro se conocieron en 2018, cuando eran compañeros en el "Bailando". Ella estaba en pareja con Rodrigo Romero, con quien había protagonizado "El Potro", la película sobre la vida de Rodrigo Bueno, y él venía de cortar su noviazgo con una bailarina. Sin embargo, a pocas semanas del inicio del certamen, "La Cobra" se separó y la química con su partenaire no pasó inadvertido ante los ojos de Marcelo Tinelli, quien cada vez que los veía en la pista insistía en que podían ser mucho más que compañeros de trabajo. El conductor tenía razón y la pareja blanqueó su amor en la pista de "ShowMatch".Pero luego de un año juntos, la relación comenzó a desgastarse y decidieron seguir su camino por separado. “Yo uso mis redes como si fueran un vidrio de mi vida y soy súper honesta, por lo que me estoy sintiendo rara con esta situación. La realidad es que yo estoy sola, de nuevo. Es una decisión que tomamos con Mauro", explicó Barón en sus redes. Mientras que el bailarín manifestó: "Nos tenemos mucho amor pero hay algo que no fluye, estamos enfocados en nuestras cosas y no podemos reencontrarnos. Por ahora decidimos separarnos”.Y mientras la exposición de Jimena seguía aumentando, Caiazza decidió alejarse de los medios y seguir con su trabajo como bailarín con un perfil muy bajo. Nunca más se mostraron juntos, pero a mediados de 2020 surgieron rumores de reconciliación a raíz de un video que Mauro había compartido en sus redes, en el que se escuchaba la risa de la cantante. Pero las versiones fueron desmentidas en cuestión de días, cuando se confirmó que la artista estaba iniciando un romance con el Tucu López.Semanas atrás, a Barón le preguntaron si había intervenido para que Caiazza y López no estuvieran en "La Academia", el nuevo reality que la tendrá como jurado, y dejó en claro que se trató de una decisión de sus exparejas. "¿Cómo no voy a dejar trabajar a la gente? ¿Quién soy yo, Marcela Tinelli? Yo, como pareja, soy fomentadora de trabajo y de que estén potros. Jamás le diría a alguien que no haga algo. ¿Cómo lo voy a bajar de algo? No tengo ese poder, pero tampoco lo haría”, aclaró.