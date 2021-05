Revelan quién era la verdadera madre del Chavo del 8

Desde que Televisa decidió que se dejara de emitir el Chavo del 8 a nivel mundial por un conflicto con la familia de Roberto Gómez Bolaños, a los fanáticos de la serie se les despertó la curiosidad por saber todo de la historia y sus personajes.Uno de los misterios que más estuvo dando vuelta fue quién era la verdadera madre del protagonista y la respuesta es insólita. Según los indicios que da Chespirito en el libro El diario del Chavo, se trata de la Chimoltrufia.¿Pero cómo puede ser esto posible? En el ejemplar se explica que la mujer, de bajísimos recursos, era madre soltera y dio a luz antes de cumplir los nueve meses de embarazo. Esto hizo que el Chavo pasara varias semanas en neonatología. Primero iba a visitarlo día por medio, pero luego, tras ver que su golpe de suerte no llegaba, decidió abandonarlo para consiguiera una familia que lo quisiera. Pero eso no ocurrió.El Chavo pasó sus primeros años de vida en un orfanato, hasta que un día -cansado de que nadie lo adoptara- huyó en un día de lluvia. Caminando llegó hasta la famosa vecindad, donde una anciana se apiadó de él y le dio asilo en su casa, que nunca salía al aire en el programa debido a que se encontraba al fondo del patio donde estaba la “fuente de los deseos”.Muchos creyeron que su casa era el barril, pero allí se refugiaba cuando quería estar solo, se enojaba o recibía los golpes de Don Ramón, que a pesar de todo lo quería mucho. Sin ir más lejos, hay quienes aseguran que él es hijo de la esposa de Monchito, que murió en el parto de la Chilindrina. Esto no es posible, ya que ambos chicos tienen 8 años.La leyenda cuenta que cuando esta señora murió, el Chavo se fue paseando por las otras propiedades. ¿Pero el señor Barriga hubiera sido capaz de dejarlo sin techo?El 20 de junio se cumplirán 50 años del primer capítulo de El Chavo del 8, una serie que todavía sigue vigente. Aunque los primeros episodios no tuvieron el éxito esperado, con el correr del tiempo se terminaron convirtiendo en furor.Todos aún tienen en su memoria y se divierten cada vez que encuentran un video con las aventuras de Quico, Chavo, La Chilindrina, Doña Florinda, El Señor Barriga, El Profesor Jirafales, La Bruja del 71 y Don Ramón. Sin embargo, esos eran simples apodos en la vecindad.¿Cómo se llamaban en realidad los personajes? Empecemos por el protagonista. En su libro, Roberto Gómez Bolaños contó que la verdadera identidad de El Chavo era Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi. ¡Difícil de memorizar!La Chilindrina se llamaba Espergencia. Quico, por su parte, escuchaba su nombre real cada vez que su madre se enojaba: Federico. ¿Pero cuál era su apellido? En su “partida de nacimiento” decía Bardón de la Regueira. ¡Muy top!La Bruja del 71 era Doña Clotilde, aunque nunca se reveló el apellido. Caso contrario pasa con Doña Florinda, de quien se supo que era Florinda Corcuera y Villalpando.El Profesor Jirafales, también apodado como Maestro Longaniza o Kilómetro parado, se llamaba Inocencio. Hace poco se conoció que era casado y que estaba de trampa cada vez que iba a tomar una tacita de café con la mamá de Quico.No nos podemos olvidar de Ñoño: Febronio Barriga Gordorritúa. Su papá, el dueño de la vecindad, era Zenón Barriga y Pesado, muy ingenioso. Por último, nos queda Don Ramón o “Monchito”, el más querido de la serie. Fue el único actor que conservó su verdadera identidad para el personaje: Ramón Valdes.