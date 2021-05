Kike Teruel admitió que quisieron tentarlo desde la política

Kike Teruel habló con Cadena 3 en el día de su cumpleaños y recordó la importancia de la radio más federal del país en la promoción de artistas como Los Nocheros."A la mañana siguiente de tocar, tipo 11 de la mañana, la tropa se empezaba a despertar y se prendía siempre Cadena 3 porque comentaba qué había pasado con el festival, cuál había sido su impacto", recordó el artista.Resaltó, además, que distintos fanáticos le hicieron saber la importancia que habían tenido Los Nocheros a la hora de hacer compañía durante la pandemia.El cantante además recordó los hitos de su carrera, y no faltó la historia de cómo su canción de 1998 "Entre la Tierra y el Cielo" los hizo despegar a nivel internacional.En palabras de su creador, esta canción les "cambió la vida"."Con esta canción salimos al exterior. Ya era una vorágine de gente a nivel local, nos sentíamos mas cerca, pero salir afuera con Viña del Mar y giras en Europa no lo esperábamos en absoluto", destacó."Hemos hecho transmisiones con Cadena 3 desde Miami, desde España, fueron absolutamente parte de la familia nuestra", subrayó.

Respecto a sus ambiciones políticas y la posibilidad de incurrir en algún partido, descartó tajantemente la idea.Si bien admitió que ha recibido ofertas de partidos donde siente que "hay personas compatibles" con su forma de ser y pensar, como el PRO, negó rotundamente que considere las ofertas."A los partidos no los conozco, porque sus ideas son volátiles, yo hablo de personas. Me han hablado con mi forma de ser y pensar y por eso salió el rumor, pero no, estoy abocado a una función social en la fundación con mi señora, Carina", manifestó.Contó que, en convenio con Naciones Unidas, piensa abrir un albergue para mujeres víctimas de violencia en Salta."No quiero incurrir en la política porque la gente me conoce por Los Nocheros y no quiero que se me tilde de político por querer hacer una función social. Hay gente que se dedica únicamente a ''pegar'' en la política, eso me inclinó por el no", afirmó."Agradezco a la gente que pensó en mí, y si bien me entusiasmó, nuca dije que sí", concluyó.El próximo 5 de junio Los Nocheros harán un streaming con "grandes éxitos que pide la gente". "Estamos armando esa fecha muy cuidada, para que la gente disfrute del show con la mejor calidad posible", cerró.