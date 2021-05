Alex Caniggia mostró su lado tierno con una pequeña fanática

En el video que se viralizó en las últimas horas se ve al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia recibir a la nena de unos cuatro años que se acercó corriendo para regalarle un bombón."¿Esto es para mí? Gracias", preguntó el joven sorprendido mientras la niña no dejaba de mirarlo un segundo. "Más linda, gracias", agregó con una sonrisa y ella le respondió que lo quiere mucho.Luego, Alex le pidió un abrazo a su pequeña fanática y mirando su look le dijo: "¿Cómo estás? ¿Bien? Parecés una princesa hoy. Sos una princesa". "Tirame un ¡Sape!", la anima él y ella entre risas continúa: "¡Sapeeee!".El video fue compartido en Twitter y consiguió miles de reproducciones y "Me gusta", incluso el mismo mediático lo publicó en sus redes con el título "Sapeee". Natalia, la madre de la nena, le escribió: "Soy la mamá de la princesa que saludaste ayer. La hiciste realmente feliz. Gracias. Está enamorada de vos".Alex es uno de los personajes más controvertidos de Masterechef Celebrity y también una de las revelaciones en la cocina, ya que, a lo largo de las galas, fue uno de los más elogiados por el jurado.