Marcela Tauro confesó las inseguridades que siente con su novio

A poco de cumplir cinco años en pareja con Martín Bisio, Marcela Tauro se encuentra en un gran momento de su vida. De todas formas confesó la dura crisis que debió superar con su novio.



La periodista contó que a veces siente "inseguridades" con su novio debido a la diferencia de edad que se llevan. Ella tiene 54 y un hijo de 14, mientras que Bisio tiene 33. En diálogo con "Los Ángeles de la Mañana", Tauro reveló: "Tuve una crisis, es verdad. No hubo un motivo, viste que yo soy ariana y hay que bancarme a mí. Cinco años van a hacer que estamos juntos. ¡Es el hombre que más me duró!".



Después bromeó: "No, el hombre que más me duró es (Marcelo) Polino, después viene (Jorge) Rial y Martín". Pero luego se puso seria y habló de su relación de pareja con el joven: "Siempre nos hablamos. Dijimos de tomar distancia. Después nos dimos cuenta de que nos extrañábamos".



"Fui yo, que me rayo con inseguridades, por la diferencia de edad. Todavía estoy en esas cosas. A veces digo “este chico tiene que tener un hijo”. Y se lo dije. Y él me respondió “escuchame, ya hablamos de esto”. Son inseguridades que me agarran a veces”, completó.

Fuente: Diario Show