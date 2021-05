El Polaco, otra vez con Barby Silenzi: “Si tengo que volver 20 veces, lo haré”

Después de una nueva crisis, el Polaco y Barby Silenzi volvieron a apostar al amor. La pareja dio una nota en donde sostuvo que entre ellos está todo bien, pero el cantante se mostró incómodo y lanzó: “Si tengo que volver 20 veces y hay amor, lo haré”.



El escándalo se desató hace un par de semanas cuando, en medio de rumores de crisis, el artista confirmó su separación definitiva. Aunque inicialmente la bailarina lo negó, luego reconoció que él la había dejado “plantada”, en lugar de ir a buscarla para la sesión de fotos de ShowMatch: La Academia.



A raíz de esto, Silenzi explicó en el programa “Hay que ver”: “Nos separamos por una huevada, te diría. Celos de parte de él. Me harta ya todo este tema. Todo el circo que armó, me cansó. Estábamos en casa, haciendo una historia con mi celular. En el medio de la historia llega un mensaje del papá de mi otra hija y ahí se pudrió todo”.



Tras dos semanas en la que no hubo novedades de ellos, hace unos días el artista saludó a la mamá de su hija por su cumpleaños con un curioso mensaje. “Feliz cumple, negra hermosa, compañera, buena madre, buena mina. Le agradezco a dios haberte cruzado en mi camino. Por más sonrisas, más alegrías. Y que la cuenten como quieran, total la cuentan como quieren porque nunca saben nada. Que seas feliz siempre”.



A días de debutar en el nuevo ciclo conducido por Marcelo Tinelli, la pareja dio una nota para La previa de La Academia (Ciudad Magazine) donde coincidieron en que su relación marcha “muy bien”.



Sin embargo al ser consultado por la frase de su posteo “que la cuenten como quieran”, el artista fue tajante: “Yo le dediqué unas palabras a la mamá de mi hija con todo mi amor. Después que piensen lo que quieran”. “Cada uno sea libre de pensar lo que quiera”, reafirmó Barby.



Enseguida el Polaco intentó cambiar el rumbo de la entrevista y se mostró feliz porque está ensayando para “debutar en el ciclo y llevarle alegría a la gente. El resto nos olvidamos de todo”.



El movilero quiso saber si era cierto que se había peleado por un mensaje de Francisco Delgado, el papá de Elena. Entonces, el músico le pasó la posta a Barby que dijo que las cosas se habían confundido. En la misma línea, él sostuvo: “Nos confundimos en todo, pero a lo que yo voy es que ahora estamos juntos. Estamos bien, felices, tenemos una hermosa hija, una familia y por mi parte voy a pelear para hacerla feliz a ella y a mi bebé. Si tengo que volver veinte veces y hay amor, lo voy a hacer”.

Fuente: Tn Show