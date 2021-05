Publicó cinco fotografías con poca ropa y lanzó un sugerente mensaje

Tras su retorno a las redes sociales, Jimena Barón se muestra muy activa y periódicamente deja impactados a sus seguidores con imágenes en las que muestra su despampanante figura.Y esta vez decidió generar misterio entre sus fanáticos para que no se limitaran solamente a visualizar la primera imagen que aparecía en su perfil. La estrategia de la ex “Casi Ángeles” fue publicar cinco fotografías con poca ropa y lanzar un sugerente mensaje.“La última es de mejores amigos”, tituló Jimena Barón. Cuando los admiradores de la cantante pinchan para ver la última aparece la artista en tanga, con una remera a la altura del pecho y de espaldas, de manera que quedan al descubierto sus tatuajes y una pose sensual.Sin embargo, no es la primera vez que la actriz realiza publicaciones con trasfondo, ya que hace poco alternó fotografías suyas con una hermosa puesta de sol y un pájaro.En aquella ocasión, tituló la postal como: “Siempre hay un hoyuelo y un atardecer por conocer”.