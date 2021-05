Separada de Cabré, Laurita Fernández detalló de qué está enamorada

La bailarina y conductora Laurita Fernández confirmó su separación del actor Nicolás Cabré, mientras contestaba las inquietudes de sus más de cuatro millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en un ping pong de preguntas. “Hace un mes que no estamos juntos”, declaró contundente.



Ante la consulta de uno de sus fans, respondió a través de una storie de la red social: “Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos”.



Además fue consultada sobre el debut del ciclo que va a conducir por las tardes de eltrece, "El club de las divorciadas", que tiene fecha de inicio a partir del 17 de mayo, según indicó.



También le preguntaron si estaba enamorada, a lo que contestó: “De la vida, de estar sana, de rodearme de gente buena, de mi profesión, de las oportunidades que llegan, del perro que aún no tengo, pero voy a tener”.



Otro seguidor hizo hinca pié en el detalle de que no mostraba más la casa que había comprado con Cabré y ella explicó que vive sola en su departamento y que no pudo ir porque estuvo grabando.



El amor entre Fernández y Cabré comenzó mientras trabajaban juntos en la obra Sugar en 2018. Luego de casi tres años de relación, hubo crisis, y en medio de la pandemia se separaron. Pero más tarde se reconciliaron y estuvieron un tiempo hasta que finalmente ahora volvieron a terminar su relación.