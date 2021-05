Con top deportivo, en bikini y más: cautiva a sus fanáticos con diversas fotos

Julieta Nair Calvo es una de las actrices argentinas que mejor sabe cómo llevarse todas las miradas. En esta oportunidad no fue la excepción, y la modelo publicó una foto donde se la ve posando de frente al espejo de su casa con un look deportivo tras cumplir con su rutina del día.La artista viene cautivando desde hace tiempo a sus seguidores con distintas imágenes en las que derrocha sensualidad.Recientemente, la actriz conversó en una entrevista radial acerca de su presentación en el programa de Marcelo Tinelli, y especialmente sobre las devoluciones de los jurados. Al respecto, dijo: “A veces pienso, ¿Qué me podrían decir a mí? Yo sé que ahí voy y me van a juzgar, yo sé que estoy expuesta a que me van a decir si algo les gusta o no. Mi misión es tomármelo bien. El trabajo se defiende, me voy para adelante con eso”.Posteriormente, indicó: “No sé como van a ser ellos como jurados, son todos muy amorosos, pero después no sé con qué van a saltar“.