Embarazada de siete meses, reveló por qué sus médicos no la dejan bailar

Desde que hizo público su embarazo, Noelia Marzol dejó claro que su mayor deseo era poder seguir trabajando hasta el nacimiento de Donatello, su primer hijo junto al futbolista Ramiro Arias. De hecho, adaptaron las coreografías de "SEX", la obra de José María Muscari que protagoniza, para que pudiera hacer todos sus cuadros musicales sin descuidar la panza. Sin embargo, en los últimos días se vio obligada a cambiar de planes, no solo por las restricciones que impuso el gobierno ante la segunda ola de la pandemia, sino por prescripción médica."Estoy un toque triste. Después de las contracciones, no me autorizan a bailar hasta la semana 36. El amor es más fuerte, a bancarla", publicó la bailarina en sus redes sociales. Y tras someterse a un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores, agregó: "Puedo seguir bailando después de la semana 36 cuando deje de haber peligro de parto prematuro. La actividad física está recomendada en los embarazos saludables. Pero estuve con muchas contracciones".Además, contó que tiene fecha de parto para junio y que acordó con su pareja que luego de dar a luz, retomará su trabajo lo antes posible. "Por suerte Ramiro ansía quedarse a solas con su hijo. La tiene atada con los bebés", explicó. Y cuando le preguntaron cómo hizo para mantenerse tan activa durante la gestación, respondió: “Mi doc me da mucha confianza e información. Por qué sí, por qué no. Pero si tenés miedo… ¡no lo hagas! Es muy personal, depende de cada una”.Semanas atrás, en una entrevista con "Pasa Montagna" en Radio Rivadavia, Noelia contó que con su marido todavía no decidieron si van a mostrar a "Doni" cuando nazca. "Hay mucha maldad en las redes y ese es el único problema que tenemos. Pero yo sé que cuando empiece a caminar a mí me van a dar ganas de compartirlo, porque te da tanta felicidad y plenitud...", señaló. Y contó que la sorprendió no haber recibido críticas luego de anunciar que su hijo se llamará Donatello, un nombre poco frecuente. "Me daba miedo comunicarlo porque tenía miedo que cuando nazca algo me pegue mal y querer llamarlo de otra manera. Pero como hay tantas embarazadas, dije: 'Rami, en dos meses sale una a decir que le va a poner el nombre que elegimos nosotros y me muero'. Así que lo contamos", relató con simpatía.