Fotos hot de Silvina Escudero y Mariano Martínez en medio de rumores de romance

Los rumores de romance entre Silvina Escudero y Mariano Martínez continúan, y en las últimas horas, luego de que surgiese una nueva pista que los vincula, ambos protagonizaron fotos hot por separado que hicieron arder Instagram.La bailarina de 37 años que forma parte de Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammón de lunes a viernes en las noches de América TV, posó en ropa interior bajo el sol para promocionar una línea de minerales, y decidió no utilizar corpiño, sino una campera de jean para tapar sus pechos.“No sabía qué ponerme y me puse feliz”, escribió la morocha para acompañar a las imágenes que cosecharon miles de “me gusta” y centenares de elogios.Por otro lado, el actor de 42 años mostró su trabajado cuerpo al posar tomando sol y no eligió palabras para acompañar la foto que publicó en su cuenta de Instagram, solo compartió los emojis de unas manos, un rayo y otro justamente del astro que es centro de nuestro sistema planetario.Luego de que se sospechara que estaban juntos por unas fotos con unos caballos, y que se rumoreara que él la pasó a buscar a ella a la salida de Los Mammones, la periodista e integrante de Bendita, Juariu, compartió en sus redes que Escudero y Martínez cenaron sushi en la noche del viernes.Silvina compartió una foto en sus stories de Instagram, al igual que Mariano. Sin embargo, quedan cabos sueltos aún debido a que no se ve el pack ni la mesa en la imagen que compartió el actor. Cabe aclarar además que ambas partes negaron estar viviendo un romance y afirmaron que se encuentran solteros.