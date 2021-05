Carmen Barbieri sobre su coma farmacológico: "Voy a poner todo en un monólogo"

A pesar de que ya está recuperada y con una dosis de la vacuna contra el covid ya puesta, Carmen Barbieri la pasó muy mal durante el tiempo que atravesó la enfermedad. La capocómica tuvo que estar internada y en coma farmacológico ya que su salud estuvo muy comprometida.



Ahora, la participante de Masterchef Celebrity bromeó con hacer un monólogo en el que hablará sobre su experiencia. "Recuerdo que no tuve miedo, escuchaba las charlas de los médicos que decían que yo tenía todas las de perder, por la edad, por el peso. . . Pero eso lo voy a meter en un monólogo porque yo me creía linda, flaca, joven y que gozaba de buena salud, y resulta que no tenía nada de eso. De hecho me contaron que cuando escuché eso, entubada y todo me reí", expresó



"Estando en coma, cada tanto me despertaba y en una de esos momentos de conciencia escuché que los médicos no tenían fe. Cuando me bajaban la medicación abría un poco los ojos y el médico me dijo ‘estás en terapia intensiva, estás muy grave, tu hijo te puso leona porque sos fuerte, ahora tenés que ser consciente y vos tenés que poner todas las fuerzas para salir adelante’", agregó.



Además, Carmen consideró que "encontré muchas piedras en el camino, y tuve muchas pruebas muy duras este año para superar. No creía en los milagros y ahora creo en los milagros. Desde que volví de la muerte me contaron toda la gente que rezó por mí, que se preocupó por mí y estoy agradeciendo como nunca en mi vida".