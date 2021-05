Chaqueño Palavecino en Elonce TV: “Siempre fui fiel a mis convicciones”

Vida musical

Éxito

Video: El Chaqueño Palavecino, cantor argentino de música folclórica, en Vivo por Elonce TV

“La hemos peleados, pero acá estamos todos luchando y yo con la primera dosis de la vacuna”, expresó aEl Chaqueño Palavecino en relación la pandemia por coronavirus.El reconocido cantor argentino, dialogó en el programay celebraron el primer año de emisión.“La enfermedad es brava, yo me cuide mucho y cuando me descuide en lo mínimo me atacó. Estuve ocho días aislados con febrícula, avisé al médico me hicieron una tomografía y salió mal. Ahí me internaron, estuve un día en sala común y después me pasaron a terapia, donde estuve internado 12 días. A lo último era pelear, toque fondo y salí”, dijo.Y agregó que “una madrugada, cuando estaba internado vi pasar al otro lado a cinco personas y una señora grande se salvó. Cuando no podés respirar, ahí te das cuenta que no es joda la enfermedad. Creo que mucha gente todavía no tomó conciencia de lo que sucede”.El chaqueño fue uno de “los pocos artistas del norte” que se animó a cantar una chamarrita. Al respecto dijo que “uno es un cantor nacional, nunca lo voy hacer como el del lugar, pero la intención es hacerlo con mucho cariño. Entre Ríos, es un lugar hermoso”.Sobre sus proyectos, el artista contó que “antes de la pandemia, veníamos muy bien con los recitales estaba por sacar un disco nuevo y nos pasó esto que nunca lo teníamos pensado. Si ben hicimos varias cosas por las redes sociales, no es lo mismo estar cuerpo a cuerpo con el público”.El reconocido cantante remarcó que “éxito es por etapas. La primera vez que tuve éxito fue cuando un artista me invitó a cantar con él, en ese momento interpreté dos temas y me dio la fuerza necesaria para armar mi propia banda”.“Siempre fui firme en mis convicciones, sabía lo que tenía puesto y que podía discutirle a cualquiera que me dijera algo. En Buenos Aires, nadie me dijo nada por mi aspecto de paisano”, indicó.