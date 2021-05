Florencia Peña "bailó en bikini" durante su desayuno e interactuó con seguidores

Florencia Peña disfruta de un gran presente personal y laboral con la conducción de su magazine por Telefe, "Flor de Equipo". A su vez, ella no abandona su actividad en las redes sociales, en especial en su perfil de Instagram.En la mencionada plataforma digital, la actriz y conductora tiene más de 5,3 millones de seguidores y se mantiene muy activa interactuando con sus fanáticos con cada uno. de sus posteos. Allí se describe en su biografía: "Soy mujer de alas, no de jaulas".En una de sus últimas publicaciones, Flor se mostró bailando en bikini mientras ingería el desayuno. "Buen dia. Desayuno y dance", escribió sobre el breve video publicado en formato stories.Días atrás, a través de su cuenta de Twitter, Florencia Peña anunció que tiene coronavirus y contó que sus hijos también se contagiaron."Quiero contarles que tanto mis hijos como yo somos positivos de Covid. Vuelvo a reafirmar lo q digo desde el primer día, esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta conciencia de q el esfuerzo debe ser colectivo, y q los niños no están exentos", escribió la actriz.A su vez, la conductora estuvo viviendo días difíciles con la operación de su madre a raíz de un cáncer.