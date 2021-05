Vestida "de cuero y con borcegos": influencer "desafió los límites del otoño"

Si hay alguien que conozca las redes sociales en todas sus facetas, esa es Nati Jota. La influencer está constantemente activa en sus diferentes cuentas y actualiza a todos sus seguidores minuto a minuto acerca de lo que hace. No solo comparte rutinas de entrenamiento, sino que también comparte distintos momentos de su día a día y distintos looks que impactan a más de un usuario. Sin embargo, con una historia reciente en su cuenta de Instagram llamó la atención.Al igual que siempre, la influencer se mostró a la moda. En la historia se la puede ver posando usando un top, pollera y campera de cuero en un look total black. Sin embargo, para contrastar y cerrar el conjunto, agregó unos borcegos de color blanco, muy usados en esta temporada otoñal. Con este look impresionó a más de un usuario, los cuales halagaron que Nati siempre está al tanto de todas las tendencias.La elección de este look fue para un ocasión especial. Según escribió en la historia, la periodista iba a ser una de las invitadas especiales en Pasapalabra el programa de juegos conducido por Ivan De Pineda. En la publicación, dejó el horario para que sus seguidores no se la perdieran en vivo y pudieran jugar junto a ella.Por su parte, la influencer también pasó por otros programas como PH, en el que contó experiencias personales y habló acerca del amor y las relaciones amorosas.