Nacieron los mellizos de Paz Cornú: por qué se llaman India y Román

Si bien Paz Cornú ya tenía dos hijos varones (Milán e Italo), fruto de su relación anterior, luego de que en el 2017 volviera a encontrar el amor en Diego Orden, la diseñadora empezó a soñar con la posibilidad de volver a convertirse en madre. Y este sábado lo concretó, pues nacieron sus mellicitos según consignó el sitioTras una larga búsqueda junto a su nueva pareja, finalmente la empresaria textil pudo concretar ese deseo personal… algo que empezó a sentir al enterarse que estaba embarazada de mellizos. Noticia que compartió con sus seguidores comunicando que estaba en la dulce espera de una nena y un varón.“Doblemente bendecida. Cuando los médicos me decían que por la edad un embarazo natural era muy difícil, en el peor momento económico de mi empresa y tras superar COVID, me enteré la noticia menos esperada: ¡estaba embarazada de mellizos!”, citaba el post de , quien hoy volvió a ser madre.El tiempo fue pasando y con el cuarto de los bebés ya preparado, Cornú irrumpió en su cuenta de instagram con un video en el cual muestra como le armó la habitación a los mellis y, finalmente, reveló los nombres que eligió para cada uno de ellos."Muy feliz de compartir con todos ustedes el nombre de los bebés. Para Diego fue muy fácil, ya lo tenía claro de entrada. Yo me recorrí todos los idiomas, ídolos y palabras raras... Cada vez que decía, listo, es este, al rato ni yo me acordaba qué nombre había elegido", explica la diseñadora en su post.¿Cómo se llaman? India y Román. "Así es la vida, lo correcto llega cuando tiene que ser y, de repente, me vino el elegido... Que está relacionado con alguien muy importante en mi vida, mi maestro espiritual a quien agradezco todos los días haber conocido", resaltó Paz mostrando una imagen de Ravi Shankar.En cuanto al niño lleva el mismo nombre que el ídolo de Boca, el padre de las criaturas lo comunicó luciendo la camiseta Xeneize con el nombre de Riquelme dejando en claro el por qué de su elección. "Es el camino amores... Sin amor la vida no tiene sentido", concluyó .