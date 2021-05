Con un body cavadisimo, Romina Malaspina calentó las redes

Romina Malaspina volvió a sorprender a sus seguidores. Esta vez, lo hizo con una publicación que compartió a través de sus redes sociales.La influencer, que recientemente comenzó su carrera como cantante, posó para la foto con un body cavadísimo y desde el piso. Mirada perdida y la sombra completa de su cuerpo contra la pared, completan la escena.Los más de 2.7 millones de seguidores de la artista no tardaron en sumar sus comentarios y me gusta. Además, fueron invitados a escuchar Color, la primera canción de Malaspina.Días atrás, la joven sorprendió a todos al anunciar que se despedía de la conducción de Canal 26. En Instagram, escribió: “Llegó el día de cerrar una etapa muy importante en mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mi. Agradezco en primer lugar, a mi compañero y excelente periodista Diego Codini, a quien tanto admiro, por que sin él, no hubiese sido posible desarrollar el rol de comunicadora de noticias que desarrolle, cada uno de sus consejos me formaron en este increíble rubro”. (Fuente: Radio Mitre)