Por unas fotos, vinculan sentimentalmente a Mariano Martínez y Silvina Escudero

Mariano Martínez y Silvina Escudero se vieron envueltos en rumores de romance a raíz de unas fotos que subieron a las redes sociales. Vicky Braier -conocida como "Juariu"- identificó que las imágenes que habían compartido tenían varias cosas en común, lo que la llevó a sospechar que habían estado juntos. "Silvina sube esta foto con un caballo, oh casualidad que Mariano también. La suben el mismo día y a la misma hora. Además, ambos ponen que los caballos son animales leales. Y se dedican tres (emojis) aplausos", señaló la influencer y panelista de "Bendita" y recordó que semanas atrás, coincidieron en "Los Mammones", el programa que conduce Jey Mammon en América TV.Cabe recordar que ambos se separaron en plena cuarentena. Ella venía de cuatro años de noviazgo con Federico, un hombre ajeno a los medios, y la convivencia durante 2020 desató una crisis intensa en la pareja. "Ninguna de las parejas que conozco se soporta en esta situación… Nosotros no somos la excepción: nos separamos un tiempo. Venimos de una crisis. Después él vino con una propuesta, me acercó promesas de cambios, hicimos nuevos pactos, y ahora venimos probando a ver cómo funciona y si es lo que queremos. Pasamos casi tres semanas separados, cada uno en un cuarto diferente, yendo a un baño distinto", relató Silvina en una entrevista que dio en septiembre pasado y en enero confirmó su separación definitiva. Y aunque estuvo muy triste por la ruptura, en las últimas semanas se mostró muy entusiasmada por un admirador secreto que le manda regalos a su trabajo.En el caso de Mariano, cortó su relación de cuatro años con Camila Cavallo, con quien tiene una hija en común, Alma, y también compartieron el mismo techo luego de su ruptura. "No es lo mejor que te puede pasar; convivir cuando ya tomaste la decisión de separarte. Pero dentro de todo, con días mejores y otros no tanto, la supimos llevar bien", detalló la modelo en una entrevista y destacó que mantiene una buena relación con el actor y es normal que compartan salidas familiares tanto con Alma como con Olivia y Milo, los hijos de Martínez fruto de su matrimonio con Juliana Giambroni.Hasta el momento, ninguno salió a hacerle frente a los rumores, pero Escudero compartió una frase en referencia al amor en sus redes sociales: "Manden el mensaje, roben el beso, háganse el tatuaje, viajen solos, lean un libro, enamórense; hoy, porque luego es tarde".