Dolores Barreiro explicó qué significa su foto besando a otra mujer

El miércoles 28 por la noche, Dolores Barreiro revolucionó las redes sociales al compartir una imagen en la que se la ve besando a otra mujer y ambas sostienen una libreta roja de casamiento. "Un matrimonio feliz", escribió la modelo y rápidamente comenzaron a circular versiones sobre el vínculo que tiene con Bernardita Martínez Vivot, quien la acompaña en la foto. Pero al ver las repercusiones, ex mujer de Matías Camisani decidió borrar la publicación e hizo un nuevo posteo con un descargo."Bienvenidos a un mundo nuevo donde el amor con un otro ser no tiene fronteras de ningún tipo, comparto con respeto y amor una foto que solo cuenta que a veces el amor más amoroso, cuando uno tiene el corazón herido se encuentra en las amigas, y entonces siento que elegiría todos los días casarme con una de mis mejores amigas que amo y disfruto a diario", expresó Barreiro, dejando en claro que no está en pareja con Martínez Vivot, sino que son amigas. Y remató: "La energía es circular, tengamos cuidado de lo que decimos y de qué manera. Cuidémonos. Que viva siempre el beso y el amor del bueno".Según trascendió, el contexto de la foto que Dolores terminó borrando fue nada menos que el casamiento de su hermana, Bernardita Barreiro, con Agustina Macri, la hija mayor del ex presidente Mauricio Macri e Ivonne Bordeu, quienes oficializaron su amor con un perfil muy bajo en marzo pasado para instalarse. en Madrid.Agustina es socióloga, productora, guionista y directora de videos musicales y hace dos años se mudó a España para desarrollar su carrera profesional, Mientras que Bernardita, que en un momento siguió los pasos de su hermana en las pasarelas, dejó el modelaje y desarrolló su propia marca de accesorios. Dolores le dio el visto bueno a la relación desde sus inicios y fue testigo de la unión civil. "Amor del bueno", escribió en una foto que subió su hermana acompañada por su flamante esposa.Por lo pronto, Dolores, que se separó de Camisani en 2019 y es madre de Valentino (18), Salvador (16), Milo (14), Suria (9) e Indra (4), continúa en pareja con el polista Santiago Tanoira, con quien se reconcilió en el verano, después de un breve impasse. Y salvo alguna que otra foto en sus redes, evita dar detalles de su vida amorosa.