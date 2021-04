Wanda Nara lució una curiosa campera y no pasó desapercibida

Wanda Nara siempre llama la atención. La mediática sabe perfectamente cómo dosificar en las redes el interés de sus millones de seguidores, ya sea contando su vida glamorosa, poniendo el foco en su veta familiar, mostrando su escultural cuerpo, o con posteos como el que acaba de compartir en su cuenta de Instagram.Es que la modelo se retrató luciendo una campera de jean que dio mucho que hablar entre sus followers. Sentada en un banco en la academia del club París Saint-Germain, donde juega su esposo Mauro Icardi, y donde sus tres hijos varones (Valentino, Constantino y Benedicto) van a la escuelita de fútbol, Wanda causó alto impacto por su outfit diseñado exclusivamente para ella.Es que la campera que se puso lleva en la espalda un retrato a escala real de su cara y, por encima, su nombre bordado en letra cursiva. Si la hermana de Zaira Nara quería ser aún más única a la hora de vestirse, los atuendos de las grandes marcas de lujo ya no eran suficientes para destacarse. Pero ahora lo logró con una campera de jean.Por supuesto, sus seguidores no quedaron indiferentes ante tamaño atuendo, y se lo hicieron saber, con elogios, pero también con críticas, ya que varios lo consideraron de mal gusto.“Naaaaaa me desmayo quiero tu campera con tu cara !!!!!”, “Ordinaria como empanada de sábalo”, “Que buen retrato de maglieti”, “No podes usar una campera con tu cara!!! Háblame de humildad???!!”, “Necesito una”, “te amo Wanda, sos mi ejemplo a seguir”, “Me tramitan una campera así ?”, “No me gusta!! Tu rostro es mucho más hermoso”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron.