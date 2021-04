Verónica Ojeda: "Oliva está acostumbrada a sacar maridos"

Espectáculos Rocío Oliva estalló de furia y cruzó a Horacio Cabak

Verónica Ojeda se metió de lleno en el "Cabak Gate", en pleno programa de Polémica en el bar, la ex de Maradona aprovechó para tirarle un palo a Rocío Oliva, una de las supuestas "amantes" de Horacio.Todo empezó cuando la esposa de Horacio Cabak descubrió unas supuestas infidelidades por parte de su marido. Esto llegó a Ángel de Brito y desde ese momento, la separación del conductor es uno de los temas del momento.Entre varios nombres que se barajaron, el conductor de LAM confirmó que la ex esposa de Horacio está segura de que una de las amantes del conductor es Rocío Oliva.Pero hoy, una nueva cara se metió de lleno en la polémica: Verónica Ojeda, quién estuvo muy atenta al programa de América y aprovecho para opinar del tema. Andrea Campbell, panelista de Polémica en el bar, compartió un chat con la mamá de Dieguito Fernando, donde trata a Rocío Oliva de roba maridos."Decile a Mariano que Oliva está acostumbrada a sacar maridos. Cuando estaba conmigo, ella se acostó con mi pareja, en ese momento, Diego Maradona. Se acostó en mi casa, en mi cama, cuando vivía en Dubai. Y eso todo el mundo lo sabía. Fue una vergüenza, en 2013, y que me lo desmienta que no lo puede desmentir porque es verdad", decía el chat.