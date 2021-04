Amalia Granata: “En febrero me operé, me ligué las trompas”

Amalia Granata contó que decidió ligarse las trompas a los fines de evitar la llegada de un tercer hijo o de una tercera hija a su vida. La diputada provincial y activista en contra del aborto legal, seguro y gratuito explicó en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) que esto era lo mejor que podía hacer. “No quiero correr el riesgo de tener un embarazo riesgoso. Preferí hablarlo con mi pareja”, afirmó.Las declaraciones de la modelo llegaron de la mano de una entrevista que le realizó Ángel de Brito, el conductor del ciclo, este 28 de abril. En dicha circunstancia, la madre de Uma Granata y Roque Squarzon, de 13 y 4 años respectivamente, eligió dar a conocer el motivo de su determinación.

“En febrero me operé, me ligué las trompas. La verdad que es una decisión que me costó, porque queríamos seguir agrandando la familia”, comenzó a relatar Amalia Granata, quien está en pareja con Leo Squarzon, el padre de su segundo hijo.“Después de Roque buscamos casi tres años. Un tercer bebé para mí sería un segundo para Leo, pero no llegó y pasada cierta edad, para la mujer es un poco más difícil llevar un embarazo”, agregó la funcionaria de 40 años de edad.En ese sentido, la exintegrante de Gran Hermano Famosos (Telefe) comentó que durante su última gestación las cosas se complicaron y que fue aquello lo que la impulsó a accionar de este modo. "El embarazo de Roque ya había sido difícil, a los seis meses estuve internada con una infección en los riñones. Él nació un mes antes porque estaba enredado en el cordón y empecé con contracciones, así que me tuvieron que hacer una cesárea de urgencia”, detalló.Y luego continuó: “Por precaución, lo hablamos, pero la verdad que me hubiese encantado tener uno o dos niños más. Pero Dios así no lo quiso, por algo será”.Al respecto, el pronto jurado de Showmatch: La Academia 2021 (El Trece) acotó: “Es importante esto que decís, porque no muchas familias se animan a tomar la decisión de cerrar las puertas y no volver a ser papás”. Ante el comentario, la actriz señaló que se trató de una cuestión estrictamente personal y que “quizás quedaba embarazada a los 42 años y estaba todo bien”.“¿Costó esa charla?”, preguntó Ángel. “Y, él no quería. Hasta último momento, hasta la noche anterior de la operación, intentar para ver si venía el hermanito, pero yo no me podía arriesgar a poner en riesgo a un bebé y a todo lo que implica”, respondió la diputada, y añadió: “Yo estoy trabajando mucho y casi no estoy en mi casa. Así que ya está… Me parecía lo más sano y quedarnos tranquilos con esta decisión, que fue difícil”.