Con un look que resaltó sus curvas, dejó en claro quién “se come este jamón”

Belu Lucius posó con un outfit que destacó sus muslos y se lo dedicó a su marido, Javier Ortega Desio, levantando la temperatura de la tarde otoñal.La influencer y el rugbier paranaense tienen dos hijos en común, Juan Buatista y Benjamín.En esta oportunidad, ella posó de costado en la escalera del canal -es panelista en “Cortá por Lozano” en Telefé-, mostrando un perfil que dejaba ver sus curvas.Sin embargo, su look era bastante relajado: babuchas tiro alto negras, remera del mismo tono y unas sandalias con taco aguja.Para que no quedaran dudas de que está consciente de su lomazo, Belu Lucius le dedicó las imágenes a Ortega Desio: “Este jamón se lo come Javi”.Y aunque la mayoría de los seguidores le habló a Belu Lucius, algunos otros fueron para su marido: “guarda que acá somos varios afilando los dientes”, le advirtió un usuario.