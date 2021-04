Verónica Soldato explicó por qué expuso su separación de Horacio Cabak

Espectáculos Rocío Oliva estalló de furia y cruzó a Horacio Cabak

Luego de hacer pública su separación de Horacio Cabak por infidelidades del conductor, Verónica Soldato explicó los motivos que la llevaron a exponer su crisis matrimonial. "Ella ahora está re dolida, enojada. Lo que ella me dice es 'lo conté porque no quiero que él siga mintiendo'. Ella lo expuso para cortar con esta historia", reveló la periodista Paula Varela en "Intrusos". Mientras que Adrián Pallares señal´: "Lo que llamó la atención fue que una de las partes necesitaba decirlo. Fue tan letal que se lo dijo a una persona que trabaja en el mundo del espectáculo. Sabía que esto no iba a quedar en la nada".El escándalo estalló el lunes 26 por la mañana, cuando Ángel De Brito contó que Verónica lo había contactado para mandarle pruebas de las infidelidades de Horacio, que había encontrado en un teléfono. "Se viene una separación muy escandalosa en el mundo de la tele. La mujer de un hombre famoso descubrió un celular y encontró un montón de pruebas de infidelidades y está llamando a un montón de colegas para escracharlo", anticipó el periodista. Y precisó: "Están separados. El escándalo fue anoche, me lo está contando ella. Me mandó audios, capturas, mensajes, me contó toda la historia. Encontró más de una infidelidad en un WhatsApp. El le dijo: 'mirá tal cosa' y ella empezó a buscar y encontró conversaciones con algunas mujeres". Además, dijo que una de las mujeres en cuestión es famosa y otras trabajan en los medios pero no frente a cámara. "Ella dice que está destrozada. Hay audios para pedir una habitación en un hotel para ir con una fotógrafa", agregó en referencia a la charla que tuvo con Soldato.Por lo pronto, la mujer decidió comunicarse con De Brito para contar su experiencia a través de mensajes de texto y eligió no dar móviles ni una nota telefónica para no seguir exponiendo a los chicos. Mientras que Horario manifestó su decisión de resolver el problema puertas adentro. "Yo vengo de una internación en la que mi familia sufrió mucho, lamento profundamente que por algunas cosas que trascendieron la estén pasando realmente muy mal tanto mi mujer como mis chicos. Profundamente lo lamento. Pero yo soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios. No pienso hacer un solo comentario con respecto a lo que pudo haber pasado, a lo que pasó esta mañana", dijo en su regreso a "Polémica en el bar". Y concluyó: "Mi familia no la está pasando bien por dimes y diretes y no voy a hablar más del tema".