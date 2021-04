Karina Jelinek reaccionó a las burlas por su desempeño en Pasapalabra

Después de haberse divertido en Pasapalabra, Karina Jelinek empezó a leer las burlas que le habían hecho los usuarios de Twitter por su desempeño durante el programa. Lejos de dejarlas pasar, les hizo frente.



"Es re difícil che, los quiero ver acá. Esto va para los comentarios cancheritos, opinando desde casa... ¿Acaso sin profesores universitarios?", expresó, harta de que se burlen por cómo le fue. Acto seguido, les respondió a dos usuarios que reflexionaron sobre su visita al ciclo de preguntas y respuestas.



"No entiendo qué hace una mina así en la televisión, ¿no se da cuenta que se ríen de ella?", escribió un hombre. Y Karina le puso los puntos: "Yo me río con ellos, ¿acaso no te diste cuenta? Ah, y yo ni entiendo por qué me seguís. . . Lo dejo a tu criterio".



"Un espanto saber lo burra que es. . . No es que se hace, de verdad es burra. Preguntas que hasta un niño sabría. . . Que empiece a agarrar libros y deje los celulares, porque le falta leer bastante. Pobre, si le toca a aquel tenerla como compañera de equipo. No la invites más", escribió una mujer.



Lejos de contraatacar, Karina se despidió desdramatizando la situación y remarcando que no le había ido tan mal. "Hay preguntas que sí acerté, no entiendo tanta maldad en este comentario; me da pena en vez de bronca. Te deseo un feliz domingo y buena vida. Bendiciones", cerró.

Fuente: Ciudad