Levantaron programa de Alejandro Fantino en ESPN

Alejandro Fantino anunció al aire el lunes por la noche que ESPN decidió levantar uno de sus programas, ESPN FC, y explicó que el motivo es una nueva medida de restricción para evitar los posibles contagios del coronavirus y la suba de casos positivos de Covid-19 en figuras y trabajadores del canal de deportes.



“Bueno. Vamos a abrir de la siguiente manera, les queremos contar, sin dolores ni tristezas y me parece que basado en una gran responsabilidad, que hoy es el último programa”, comenzó el conductor en la emisión del 26 de abril del envío que comparte junto con Mariano Closs, Diego Latorre, Oscar Ruggeri y Miguel Simón.



“El FC se discontinúa. Les cuento por qué: es muy raro, por lo menos en televisión, discontinuar un programa que mide muy bien. Es utilitario, como hablábamos del Cholo Simeone la semana pasada. La lógica es que mide y gusta. Tiene los dos condimentos. La gente se enganchó con las discusiones y conversaciones, nos siguen también en las redes. Le va bien a la señal y la gente se enganchó”.



“Pero el concepto de burbuja es brillante cómo lo aplica esta señal. No lo había pensado. La señal considera una cosa, que debemos trabajar en burbujas, y está buenísimo. Ruggeri trabaja a la tarde con Sebastián (Vignolo) y un montón de compañeros, Mariano tiene su propio envío. Miguel lo mismo, relata permanentemente. Diego lo mismo. Tenemos que laburar con burbujas”, explicó Fantino, que también conduce ESPN FShow en la señal deportiva, ciclo que sí continuará en pantalla.



“Se supone, Dios no lo permita, que no haya ningún contagio en la burbuja de la tarde. Porque si hubiese uno acá, frenás todos los demás programas”, agregó el presentador para fundamentar la decisión tomada por ESPN.



“Además, el concepto de estar como estábamos hace un mes, charlando y debatiendo 7 personas, ya no tiene razón de ser. No estoy triste ni apenado, al contrario, me da mucho orgullo y quiero decirles que fue hermoso el reencuentro con ustedes. Ojalá que podamos volver en un tiempo, cuando esto pase y si está la Copa América o lo que sea”, aseguró el santafesino.

