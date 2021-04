Semidesnuda, reflexionó: “Para que haya luz, tiene que existir la oscuridad”

Sofía “Jujuy” Jiménez volvió a sorprender a sus seguidores. Esta vez, lo hizo con una serie de fotos junto a las que sumó un sentido mensaje astrológico.En las imágenes, la modelo aparece en topless y colaless de espaldas a la cámara. La escena le dio lugar para hablar sobre la influencia de la luna llena en escorpio.“Es que para que haya luz, tiene que existir la oscuridad. Para disfrutar del calorcito, tenemos que saber de que se trata el frío. Para no tener miedo, necesitas coraje. Para caminar por la vida seguro, hay que eliminar la inseguridad. . . y así podría seguir dando mil ejemplos, tratando explicar que en realidad somos un todo”, comenzó escribiendo.Y sumó: “Aprovechando la energía de esta potente luna llena en escorpio, (para los que no saben la astrología me apasiona, aunque no soy especialista en el tema) los invito a que tomen un cafecito con su sombra. Vamos a estar mega movilizados, mucho más nosotras las mujeres que nos regimos como el ciclo lunar. Trátense con amor, intenten transformar todo eso que aparezca en algo bueno y sanador”.“Procuren siempre, pero siempre ser y dar amor. El universo es muy sabio y se encarga siempre de acomodar cada cosa en su lugar. Me gusta ser de las que camina por la vida liviana, y de las que sabe disfrutar hasta en los momentos más difíciles encontrándole algo positivo al asunto. Encarguémonos de vivir y construir nuestra propia realidad sin joder la del otro!”, indicó la modelo.“Que tengan un gran martes, gente linda. Y feliz luna llena, también”, cerró.