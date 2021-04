Sol Pérez confesó qué actitud no soporta de su novio en la cama

En una extensa entrevista que le hicieron en Cortá por Lozano (Telefe), Sol Pérez reveló cuál es la actitud que no se banca de su novio, Guido Mazzoni. La confesión se dio después de que su hermano, Matías, le pidiera a través de un video que emitieron al aire que contara su TOC.



"Que cuente su TOC, que diga lo que pasa si alguien apoya los pies en su cama", expresó el joven. Entonces, Sol aseguró que el TOC del que habla su hermano aún no lo pudo superar y cree que jamás lo logrará.



"Ese TOC no lo pude superar. Jamás. Ni de chiquita ni de ahora que soy grande. La cama no es para sentarte. La cama es para acostarte cuando terminás todo, estás bañado y limpio. Si te sentás o te apoyás en la cama. No, no, no. . . Tengo que cambiar todo. Sábanas, frazadas, fundas, todo", contó.



Y se despidió apuntando fuerte contra su novio, remarcando qué es lo que más le molesta de él en la convivencia. "Guido entra y se me sienta en la cama con el jean que trae de la calle. Ay no, no, no. . . No lo puedo aguantar. Me da mucha cosa. Y se lo dije 200 veces. Cuando lo hace, no sabés, Lo quiero matar. Lo quiero matar", exclamó.

Fuente: Ciudad