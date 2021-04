La pandemia afectó uno de los proyectos más importantes de Guillermina Valdés

En 2010, Guillermina Valdés decidió cumplir uno de los sueños más importantes de su vida profesional: tener su propia marca de zapatos. Y así fue como nació Valdez Shoes, en sociedad su gran amigo Fabián Paz. Pero luego de una década exitosa, la pandemia afectó severamente al proyecto y el diseñador decidió dar un paso al costado. "Ya no somos socios. Todo va mutando, la amistad sigue igual que siempre, pero fue un momento de quiebre de la marca", reveló Paz en una entrevista con "Pasa Montagna", en Radio Rivadavia. Y aclaró: "Tiene más que ver con la pandemia que otra cosa. Yo también estoy con otros intereses que no van para el mismo lugar".Además, habló de los cambios que ha sufrido el mundo de la moda el último año, debido a la crisis económica que desató la situación sanitaria. "Hoy el lujo pasa por otro lado, un zapato de Valdez era un lujo para un montón de personas que juntaban el mango para comprárselos. Hoy el lujo pasa por el bienestar, yo no apunto a la frivolidad, es una elección mía", señaló y se mostró feliz por su trabajo en "Buen plan", el programa que conduce Iliana Calabró en Net TV: "Estoy haciendo un máster en televisión con Iliana, porque no hay nadie con más oficio que ella".También volverá al jurado de "Corte y confección" a raíz del caso de Covid-19 de Verónica De La Canal, por el que se tuvieron que aislar Fabián Zitta y Benito Fernández. "Estuve las tres primeras temporadas en la que hice de todos, fui jurado, jefe de taller, todo. . . y esta semana grabé unos capítulos porque el jurado está aislado. Voy a estar junto a Santiago Artemis y César Juricich", adelantó.Por su parte, Guillermina hizo cambios importantes en su marca, ya que en lugar de vender zapatos de fiesta, promociona zapatillas y calzados más cómodos para la vida cotidiana, y también sumó una cápsula de anteojos. Además, está muy entusiasmada con su línea de productos para el cuidado de la piel, a base de ingredientes naturales, que es el único de sus proyectos que muestra en sus redes sociales personales.