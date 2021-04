Publicaron un video desde el baño y despertaron rumores de embarazo

Stefi Roitman compartió un video junto a Ricky Montaner en el baño y su mensaje enigmático tuvo una sola interpretación para sus seguidores: “están embarazados”.“Este video tiene una historia detrás que me la guardo, ¿qué dicen? ¿Sale un video de preguntas y respuestas con RM?”, posteó Stefi.Los comentarios no tardaron en llegar y todos apuntaron a que la pareja está a punto de anunciar la feliz noticia. “Test de embarazo”, “Están embarazados”, “Es un bebé en camino”, fueron algunos de los cientos de mensajes que recibieron.Stefi Roitman volvió a referirse a la polémica en la que estuvo envuelta los días previos. A través de su cuenta de Instagram, lanzó un contundente mensaje luego de cerrar su cuenta de Twitter por la ola de críticas que cosechó al referirse a las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional."Quisieras explicar cómo son las cosas en verdad. Pero si igual no importa. A muy pocos les importa la verdad", comenzó Stefi en un fuerte posteo en Instagram."Porque es mejor la mentira que sirve. Porque total a nadie le importa esa mentira que sirve. No importa absolutamente nada. Por eso, sólo importa lo que vos sabes, lo que tu conciencia sabe, lo que tu gente sabe. dejalo y ya. Qué te vas a poner a explicar qué. Si no hay nada que explicar. Los amo gente", concluyó contundente.En pocas horas, su posteo superó los más de 70 mil "Me gusta" y los comentarios no tardaron en aparecer. Uno de ellos fue el de Mica Tinelli quien le comentó: "Así es". Mientras que una de sus amigas, le escribió un mensaje de apoyo: "La gente habla porque tiene boca. Y la gente infeliz no tiene nada mejor que hacer que querer joder. Te banco. A vivir y disfrutar al máximo y ser felices" a lo que Stefi respondió en agradecimiento: "Te banco yo a vos". En su mayoría los comentarios fueron positivos después de la reflexión de Stefi.El anuncio que realizó la semana pasada el presidente Alberto Fernández sobre las nuevas medidas para frenar la circulación del coronavirus causó reacciones de todo tipo a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Múltiples figuras del espectáculo, en especial quienes se ven afectados por las restricciones como los actores y actrices, mostraron su descontento con el gobierno a través de las redes. Sin embargo, quien causó polémica por un filoso comentario fue Stefi Roitman.La actriz argentina no se quedó callada e hizo uso de su cuenta oficial de Twitter para hacer referencia a las medidas impuestas por el Estado. “A todos los que están preocupados porque no podemos ir más a la Bresh les cuento que nos vamos todos a la de Miami”, arrancó Stefi haciendo referencia a una de las celebraciones de la cultura pop más importantes.“¡Es lo único que importa, amigos! Siempre supe que me conocían super bien. ¡Cómo me sorprenden día a día!”, lanzó Roitman con un deje de ironía. Al final, agregó otro comentario invitando a todos a celebrar con ella en Estados Unidos: “La lista está a mi nombre”.El comentario no tardó en trascender en redes y en cuestión de minutos Stefi Roitman recibió una catarata de críticas y comentarios negativos. Sin ir más lejos, unas horas después desactivó su cuenta de Twitter debido a los insultos que le llegaron. “Sos pública, aceptá que te marquen errores. Sos una idiota. Andá a Miami que no nos perdemos de nada. Éxitos”, lanzó una usuaria tras notar que la actriz había borrado su perfil.Si bien algunos interpretaron su mensaje como irónico, sus fanáticos no le dejaron pasar la falta de empatía que dejó entrever en sus palabras: “No importa que seamos fans, no estamos de acuerdo con lo que decís nada más. Te hablamos de nuestro lado de persona, no de fanático”.Sin ir más lejos, tras regresar a Argentina Stefi y su pareja fueron criticados fuertemente por haber ido de fiesta y evitar hacer la cuarentena que le solicita el país a quienes llegan del exterior.