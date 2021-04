Abel Pintos hizo un anuncio y publicó una tierna foto junto a su hijo

Hoy arranco a estudiar para terminar el secundario. Es el primer paso de todo un camino nuevo que deseo recorrer en esta etapa de mi vida. Allá voy con ilusión y voluntad



“Dominguisisisimo”, escribió Abel en su cuenta de Instagram con un corazón alusivo. En la imagen se lo ve durmiendo al lado de Agustín, su bebé de seis meses fruto de la relación con su pareja, Mora Calabrese.Con sencillez y alegría el cantante Abel Pintos contó que había retomado sus estudios. "Hoy arranco a estudiar para terminar el secundario. Es el primer paso de todo un camino nuevo que deseo recorrer en esta etapa de mi vida", posteó el músico en su cuenta de Twitter para compartir la buena noticia con sus más de 1.7 millones de seguidores."Allá voy con ilusión y voluntad. La materia con la que arranco: Educación para la salud", agregó Pintos en un tuit que ilustró con una foto de una pantalla de una notebook para dar cuenta de su cursada de modo virtual."Hacía años no estaba una hora escribiendo sin parar de puño y letra. Con esto de usar teclados y pantallas táctiles para todo, mi letra, que de por si es complicadita de comprender, esta en un estado desastroso", confesó el autor de "Sin principio ni final".Tras su confesión, las redes se llenaron de mensajes de aliento, de consultas sobre cómo cursar y estudiar por parte de los jóvenes y de historias de adultos que querían compartir con él que también retomaron sus estudios: "Adelante Abel!!! Yo arranqué a los 53 años, terminé la secundaria y me anoté en el CBC de Económicas. Estoy a 4 materias de recibirme de Contador y tengo 61 años!! Con ilusión y voluntad, así debe ser!!Una de las respuestas fue la del también cantante Emmanuel Horvilleur: "¡Me hubieras dicho y me anotaba con vos ! ¡Que me faltan materias !!", posteó, dando cuenta de que con su mensaje Pintos puede haber dado el ejemplo para que cientos de miles de jóvenes famosos y desconocidos terminen la escuela.Otra seguidora recordó: "Recuerdo que hace años, en una conferencia de prensa en Casilda, te pregunté "¿Qué le dirías a tu "yo" adolescente?". . . y me respondiste "Que estudie". . . ".Abel Pintos compartió un romántico posteo en su cuenta de Instagram dedicado a su pareja, Mora Calabrese, en el Día de los Enamorados.“Feliz día del amor. Dios los bendiga con la posibilidad de sentirlo dentro y abrazándolos en cada instante de sus días”, escribió el artista, que acompañó sus palabras con una imagen en la que está besando a su mujer, otra abrazado a la hija que Mora tiene de una relación anterior y otra recostado junto a su bebé, Agustín.Sin embargo, la gran sorpresa llegó al final del posteo, ya que Abel compartió un video de la propuesta de casamiento que le hizo a la madre de su hijo.En el video se lo puede ver a él de espaldas, parado frente a su pareja, cuando en un momento ella se aleja y él se arrodilla y saca de su bolsillo el anillo de compromiso.Como era de esperar, Mora no pudo contener la emoción y rompió en llanto tapándose la cara antes de terminar fundiéndose en un abrazo.