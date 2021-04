Florencia Peña se mostró muy hot y luego confirmó que tiene coronavirus

La actriz Florencia Peña informó este domingo a través de su cuenta de Twitter que ella y sus tres hijos, Tomás (18), Juan Otero (12) y Felipe Ponce de León (3), dieron positivo en el test de coronavirus.Textualmente subrayó en la red social que “Vuelvo a reafirmar lo que digo desde el primer día. Esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta consciencia de que el esfuerzo debe ser colectivo”.En tal sentido, ya había opinado que la situación sanitaria "va a estar peor porque el pico todavía no llegó".Debido al aislamiento, esta semana no podrá conducir su ciclo "Flor de equipo", que se emite por Telefé.Días pasados, Florencia había atravesado un momento difícil en lo familiar, al no permitírsele a su madre que fuera intervenida quirúrgicamente, como había prescripto su oncólogo, debido a la crítica disponibilidad de camas de terapia intensiva y las restricciones que se dispusieron para preservar el sistema de salud de una saturación ante una eventual avalancha de casos de coronavirus.Poco antes, en horas se la tarde del domingo se mostró a orillas a un lago, con una bikini negra y grandes lentes, posando frente al sol. En una foto se la ve sentada y deja al descubierto su gran tatuaje en la cola y escribió: “Tarde de domingo sin filtro”, mientras sonríe mirando fijo a la cámara.