Oscar 2021: quiénes son los nominados de la gran fiesta del cine

¿Cómo ver los Oscar 2021?

Los invitados de la noche

¿Cómo serán las presentaciones musicales?



¿Quiénes son los nominados?

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood realiza este domingo la 93° edición de los premios Oscar, atrasada dos meses debido a la pandemia, en una ceremonia con un formato readaptado para tener a sus nominados de forma presencial.Para hacerlo de manera segura, los responsables eligieron Union Station, la histórica estación ferroviaria de Los Ángeles, donde han diseñado un espacio al aire libre que permite un mayor distanciamiento social. El gran evento fue reducido a 170 asistentes.Este año el espectáculo tendrá momentos desde el Dolby Theatre, el hogar tradicional de la gran fiesta del cine, pero la mayor parte de la acción, desde la alfombra roja hasta la ceremonia, será en Union Station, un impresionante edificio, que ha aparecido en películas populares como “Catch Me If You Can”, “Blade Runner” y “The Dark Knight Rises”.La ceremonia se realizará bajo estrictos protocolos para garantizar la seguridad de todas las estrellas y del personal que participe de la ceremonia más prestigiosa del cine.Los organizadores confirmaron hace unos días que los nominados podían llegar a Los Ángeles como “trabajadores esenciales” para evitar las restricciones impuestas. Todos los participantes que arribaron a los Estados Unidos desde otros países fueron obligados a cumplir una cuarentena y se les requirieron varias pruebas PCR antes de la gala.Además, habrá controles de temperatura, se organizarán rotaciones de los invitados a lo largo de la velada para garantizar el distanciamiento, y la alfombra roja será muy reducida.No obligarán a los nominados y a sus acompañantes a llevar mascarillas frente a las cámaras, pero sí pedirán a todos los asistentes que se cubran la boca y la nariz cuando estén fuera de plano, a fin de mantener la prevención en el marco de la pandemia por COVID-19.“Esto es lo que tenemos que decir sobre eso: los tapabocas jugarán un papel muy importante en la historia de esa noche”, aseguró el reconocido director Steven Soderbergh, productor de la ceremonia junto a Stacey Sher y Jesse Collins.La parte técnica también tendrá una puesta diferente. La ceremonia tendrá una estética de cine, se transmitirán en 24 frames por segundo y con un formato panorámico, emplearán encuadres más típicos de una película que de la televisión. No habrá videollamadas por Zoom y optarán, cuando se requiera, por conexiones de satélite.“La razón para eso es que así podemos controlar la imagen, podemos controlar el sonido y podemos hacer que se sienta más integrado en todo del espectáculo”, expuso Soderbergh, que también adelantó a los medios que habrá dos sedes adicionales en las ciudades de Londres y París para los candidatos que no pudieron viajar a Los Ángeles.Por otro lado, la alfombra roja será muy acotada y formará parte de un especial previo a la gala, donde además se verán las interpretaciones de las cinco nominadas al premio a la mejor canción. También habrá un programa con entrevistas posterior a la ceremonia.La transmisión oficial en Latinoamérica se podrá ver a través de TNT en español y TNT Series, con su idioma original. La cobertura comenzará con la previa “Punto de Encuentro TNT”, desde las 17.30 (COL / MEX) / 18.30 (CHI) / 19.30 (ARG) horas, y continuará con la gala de premiación a las 19.00 (COL / MEX) / 20.00 (CHI) / 21.00 (ARG) horas.Una vez más, la ceremonia que premia lo mejor del séptimo arte no contará con un anfitrión. Harrison Ford, Reese Witherspoon, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt, Laura Dern y Bong Joon-ho serán algunos de los presentadores de la gala que, para adaptarse a la pandemia, cambió su formato habitual por un show que imitará una película en directo.Regina King, Rita Moreno, Zendaya, Angela Bassett y Bryan Cranston también figuran entre los invitados en el primer gran evento que reunirá a los grandes nombres de Hollywood en la alfombra roja desde que la irrupción del COVID-19 obligó al mundo a quedarse en casa.“Siguiendo con el formato de película para entregar los premios, hemos reunido un elenco de estrellas verdaderamente estelar”, afirmaron los productores Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins en una declaración conjunta citada en el comunicado de prensa.“Se sentirá como una película en el sentido de que hay un tema general que se articula de diferentes maneras a lo largo de la ceremonia. Entonces, los presentadores son esencialmente los narradores de cada capítulo“, añadió Soderbergh.La tradicional alfombra roja de los premios Oscar será sustituida por un programa especial previo a la entrega de los galardones, llamado “Oscars: Into the Spotlight”, que tendrá la presentación de los cinco artistas nominados en la categoría Mejor Canción Original.El sitio especializado Variety confirmó que cuatro de las cinco actuaciones fueron pregrabadas en la azotea del aún no inaugurado Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles y la quinta se filmó en Húsavík, un pequeño pueblo pesquero de Islandia.El actor y músico Leslie Odom Jr, doble nominado, interpretará “Speak Now” de la película “One Night in Miami”, mientras que la cantante italiana Laura Pausini actuará junto a Diane Warren para cantar “Io sì”, que coescribieron para la producción “La vida ante sí”.El pre-show musical también contará con las actuaciones de H.E.R., ganadora de varios Grammy, que cantará “Fight for You” del filme “Judas and the Black Messiah” y de Celeste que junto a Daniel Pemberton interpretarán ”Hear My Voice” de “The Trial of the Chicago 7”.“Hemos ideado un gran espectáculo antes y después de la entrega para mejorar nuestro evento principal”, dijeron el viernes en un comunicado el director ganador del Oscar Steven Soderbergh y sus coproductores de la gala. “Nuestra sugerencia es que sintonicen todo el evento, de lo contrario se perderán algo realmente inesperado”.Los organizadores también anunciaron un programa posterior a la gala de premiación llamado “Oscars: After Dark”, en el que se podrá ver a los grandes ganadores de la noche personalizando sus estatuillas doradas y se realizarán entrevistas a las estrellas.“Mank”, película de Netflix dirigida por David Fincher, lidera la carrera con 10 nominaciones. Además, “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Nomadland”, “Sound of Metal” y “The Trial of the Chicago 7” cuentan con seis nominaciones cada una.El premio a la mejor actriz tendrá como aspirantes a Frances McDormand (“Nomadland”), Carey Mulligan (“Promising Young Woman”), Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”), Andra Day (“The United States vs. Billie Holiday”) y Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”).En tanto, el fallecido Chadwick Boseman podría lograr un Oscar póstumo al mejor actor por “Ma Rainey’s Black Bottom”. También fueron elegidos en este apartado Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Anthony Hopkins (“The Father”), Gary Oldman (“Mank”) y Steven Yeun (“Minari”).Por primera vez en la historia de los premios de la Academia, más de una directora ha sido nominada en la categoría de mejor dirección. Chloé Zhao (”Nomadland)” y Emerald Fennell (”Promising Young Woman”) fueron seleccionadas para competir contra Thomas Vinterberg (”Another Round”), David Fincher (”Mank”) y Lee Isaac Chung (”Minari”).Zhao también se convirtió en la primera mujer asiática en ser nominada.“Nomadland”, “El juicio de los 7 de Chicago”, “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Mank, Minari: Historia de mi familia”, “Promising Young Woman “y “Sound of Metal” fueron las candidatas para pelear por el premio Oscar a la mejor película.-The Father-Judas and the Black Messiah-Mank-Minari-Nomadland-Promising Young Woman-Sound of Metal-El juicio de los 7 de Chicago-Thomas Vinterberg, Another Round-David Fincher, Mank-Lee Isaac Chung, Minari-Chloé Zhao, Nomadland-Emerald Fennell, Promising Young Woman-Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom-Andra Day, The United States vs. Billie Holiday-Vanessa Kirby, Pieces of a Woman-Frances McDormand, Nomadland-Carey Mulligan, Promising Young Woman-Riz Ahmed, Sound of Metal-Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom-Anthony Hopkins, The Father-Gary Oldman, Mank-Steven Yeun, Minari-Mejor actor secundario-Daniel Kaluuya, Judas And The Black Messiah-Sacha Baron Cohen, El juicio de los 7 de Chicago-Leslie Odom Jr., One Night In Miami-Paul Raci, Sound Of Metal-Lakeith Stanfield, Judas And The Black Messiah-Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm-Glenn Close, Hillbilly Elegy-Olivia Colman, The Father-Amanda Seyfried, Mank-Yuh-Jung Youn, Minari-Sean Bobbitt, Judas and the Black Messiah-Erik Messerschmidt, Mank-Dariusz Wolski, News of the World-Joshua James Richards, Nomadland-Phedon Papamichael, El juicio de los 7 de Chicago-Another Round (Dinamarca)-Better Days (Hong Kong)-Collective (Rumania)-The Man Who Sold His Skin (Túnez)-Quo Vadis, Aida? (Bosnia)-Onward-Over the Moon-A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon-Soul-Wolfwalkers-Emma-Ma Rainey’s Black Bottom-Mank-Mulan-Pinocchio-Collective-Crip Camp-The mole agent-My octopus teacher-Time-Colette-A concerto is a conversation-Do not split-Hunger Ward-A love song for Latasha-Emma-Hillbilly Elegy-Ma Rainey’s Black Bottom-Mank-Pinocchio-“Fight For You”, de Judas and the Black Messiah, música de H.E.R. y Dernst Emile II, letra de H.E.R. y Tiara Thomas-“Hear My Voice”, de El juicio de los 7 de Chicago, música de Daniel Pemberton, letra de Daniel Pemberton y Celeste Waite-“Husavik” de Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, música y letra de Savan Kotecha, Fat Max Gsus y Rickard Göransson-“Io Sì” de La Vita Davanti a Se, música de Diane Warren, letra de Diane Warren y Laura Pausini“Speak Now” de One Night in Miami, música y letra de Leslie Odom, Jr. y Sam Ashworth-The Father-Ma Rainey’s black bottom-Mank-News of the world-Tenet-The Father-Nomadland-Promising Young Woman-Sound of Metal-El juicio de los 7 de Chicago-Judas and the Black Messiah (Will Berson, Shaka King, Keith Lucas y Kenny Lucas)-Minari (Lee Isaac Chung)-Promising Young Woman (Emerald Fennell)-Sound of Metal (Derek Cianfrance, Abraham Marder y Darius Marder)-El juicio de los 7 de Chicago (Aaron Sorkin)-Borat Subsequent Moviefilm (Peter Baynham, Sacha Baron Cohen, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Erica Rivinoja y Dan Swimer)-The Father (Christopher Hampton y Florian Zeller)-Nomadland (Chloé Zhao)-One Night in Miami (Kemp Powers)-The White Tiger (Ramin Bahrani)-Love and Monsters-The Midnight Sky-MulanThe One and Only Ivan-Tenet-Burrow-Genius Loci-If Anything Happens I Love You-Opera-Yes People”-Feeling Through-The Letter Room-The Present-Two Distant Strangers-White Eye-Da 5 Bloods, Terence Blanchard-Mank, Trent Reznor, Atticus Ross-Minari, Emile Mosseri-News of the World, James Newton Howard-Soul, Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste-Greyhound-Man-News of the World-Soul-Sound of metal