Hugo Casas en Elonce TV: La sala de producción es “mi segunda casa”

Video: Hugo Casas, músico y productor en vivo por Elonce TV

Hugo Casas, notable músico y productor compartió su obra y el rico anecdotario de su trayectoria artística.



“Con la pandemia, sentí que me quitaron mi segundo hogar. Para los productores, una sala de producción, es otra casa. Pero este virus va de persona en persona y lo mejor es cuidarse y estar recluidos. Sigue costando y afecta a la emocionalidad”, expresó a Elonce TV el productor. Su vida en la producción Casas dijo que como productor nunca le gustó aparecer “creo que no soy yo quien tiene que ser visibilizado, sino que quiero ser alguien a quien quieran conocer alguien que necesite de mi experiencia. De alguna manera inculco mi anonimato, y reconozco al artista que me nombre, eso me hace bien”.



A la hora de desarrollar un artista, el productor comentó que “tenes que elegir a alguien que no solamente cante bien, sino que tenga otras cualidades que el público disfruta, pero que no tienen en cuanta: si tiene carisma, si sabe componer, escribir o si sabe buscar canciones que sea única”.



“Tenemos que tener la capacidad para extender los límites de la música. Hay que trabajar ahora para tener una nostalgia dentro de 10 o 15 años. En Argentina, al desaparecer la industria musical, los jovenes se quedaron sin gente que los guíe”, señaló.



“Aprendí con tipos muy sabios, vengo de la academia de la sobremesa. Aprendí sabiendo ver y escuchar. Oí mucho, a muchos artistas sabios”, recordó.



Al finalizar, el productor definió que era para él el éxito. “Lo primero que hay que hacer es soñar con que te vaya bien, y si te va bien ya sos un exitoso. El éxito es el buen resultado de una gestión, de lo que sea”.

Nota completa en el video.