Cuando hace poco más de un año Juana Viale comenzó a reemplazar a su abuela en sus dos programas de televisión había admitido que le costaba lucir sus looks. Sin embargo, eso es cosa del pasado. Ya entrada la segunda temporada de las cenas y los clásicos almuerzos, la conductora de La Noche de Mirtha hace de ese momento todo un segmento en sí mismo.Así fue como reveló una divertida infidencia que le comentan en la intimidad, a cuento del súper sensual maquillaje facial que le habían realizado. “¡Wow, qué ojos! Miren los ojazos que me hicieron de gata total”, festejó la conductora.Ante un comentario elogioso de un colaborador que estaba detrás de las cámaras, la pareja del arquitecto Agustín Goldenhorn afirmó: “Toda la semana me quedo con la gata”. Con suma picardía, Juana Viale remató: “En mi casa me dicen ‘gata’, por algo será”.