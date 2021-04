Ángela Torres: "Soy papelonera con mis vínculos sexo afectivos"

Cuando Andy Kusnetzoff convocó al centro del estudio a quienes experimentaron una borrachera memorable, Ángela Torres (22) no dudó en avanzar. “Tuve muchas borracheras memorables por suerte. Me gusta el estado de la borrachera, es lindo empedarse un poquito, es un estado que me divierte”, comentó la cantante en PH.



Con absoluto desparpajo, Ángela afirmó: “Soy medio papelonera con mis vínculos sexo afectivos cuando estoy borracha, se me va la lengua”.



“Me acuerdo de una vez que salí con un chico que me gustaba mucho, después de ir a bailar. Me gustaba muchísimo y quería estar un montón con él. Fui a la casa y cuando estuve ahí tuve un ataque de nervios absoluto y cuando nos quedamos solos, me fui corriendo todavía vestida cuando me dio un beso. Ahí, en shock total le dije ‘me voy’, y me fui corriendo. Cuando llegué a la puerta me encontré a la amiga del chico, que sabía que yo quería estar con él, y me dijo que vuelva. Entonces, le empecé a tocar el timbre y no me abrió”, continuó.



Así, las cosas fueron de mal en peor: “Me contestó recién al otro día, tipo dos de la tarde, y me dijo que se quedó dormido”.



Al final, Ángela Torres tuvo su revancha: Pero después, con el tiempo, concretamos y valió la pena”.